Genshin Impact, le jeu vidéo mobile développé par le studio chinois miHoYo, a atteint, fin 2022, la barre des 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ce palier confirme la popularité du titre dans le monde entier et positionne la Chine comme l’un des pays les plus puissants sur le marché mondial du jeu vidéo. En 2022, Genshin Impact a été téléchargé plus de 37 millions de fois.

Un jeu qui ne laisse pas indifférent

Sensor Tower, une entreprise spécialisée dans l’économie des applications, explique dans une étude consultée par le South China Morning Post, que Genshin Impact a rencontré « un succès à long terme dans de nombreux pays où la pratique des jeux mobiles est courante ». Le jeu tire ses revenus des micro-transactions. Près des deux tiers des revenus sont générés en dehors de la Chine. Le Japon, les États-Unis et la Corée du Sud trônent sur le podium des pays étrangers qui dépensent le plus sur le titre de miHoYo.

Dans la même catégorie Rachat d’Activision par Microsoft : l’audience préliminaire face à la FTC commence

Genshin Impact est aussi le jeu le plus discuté sur Twitter avec 12 571 tweets et 4 millions de retweets à son sujet en 2022, d’après les données du cabinet de recherche Fancensus. C’est plus que le nombre de retweets combinés des trois énormes titres qui le talonne, à savoir Final Fantasy XIV, Elden Ring et Splatoon 3.

Genshin Impact, la poule aux œufs d’or de miHoYo

Lancé le 28 septembre 2020 sur l’App Store et Google Play, Genshin Impact a connu un succès fulgurant. Le jeu vidéo de type action-RPG a récolté, en l’espace de six mois, un milliard de dollars. Une performance atteinte trois mois plus tôt que Pokemon Go qui repose pourtant sur la licence la plus rentable au monde. À l’aube de son second anniversaire en septembre dernier, le chiffre d’affaires total de Genshin Impact s'élevait à 3,7 milliards de dollars.

« Il y a de nombreuses raisons qui expliquent la popularité de Genshin Impact dans le monde », a expliqué Yena You, une analyste de Sensor Tower, au SCMP. « Au-delà de la simple traduction du contenu du jeu, miHoYo a fait appel à des doubleurs célèbres dans chaque région pour s’adapter aux potentiels joueurs ». Le studio développe également du nouveau contenu de manière régulière avec de nouveaux personnages, moteur économique du jeu au travers d'un système d'invocations contre une devise virtuelle payante.

Aujourd’hui, Genshin Impact s’impose comme le troisième jeu mobile générant le plus de revenus dans le monde, juste derrière PUBG Mobile et Honor of Kings, tous deux développés par Tencent. Il témoigne du savoir-faire des studios de développement chinois pour produire des jeux mobiles, extrêmement rentables, y compris sur le marché international.