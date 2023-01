Dans un environnement plus concurrentiel que jamais et en évolution rapide, les équipes commerciales doivent repenser leurs interactions avec leurs clients et prospects. L’objectif ? Développer des relations fortes avec eux. Cela oblige à revoir ses processus de vente, s’armer de nouveaux outils et mettre en place des solutions technologiques puissantes. Afin de découvrir quels canaux et stratégies de vente fonctionnent le mieux, HubSpot, spécialiste du CRM, et Aircall, expert de la téléphonie cloud, ont interrogé plus de 1 000 professionnels de la vente dans le monde entier. Que vous opériez dans la vente B2B ou B2C, les données et informations contenues dans ce rapport vous aideront à mieux appréhender 2023.

Les principaux objectifs de vente pour 2023

Bien que les deux dernières années aient été bousculées par la crise sanitaire, les professionnels ont tout de même réussi à atteindre leurs objectifs. 42 % des sondés déclarent les avoir dépassés en 2022, et ce, malgré les nombreux défis, comme la réduction de prospects. En 2023, les entreprises souhaitent poursuivre sur cette lancée, notamment en ce qui concerne les ventes. L’étude révèle que 45 % des répondants souhaitent dépasser les quotas de vente.

Pour atteindre cet objectif, ils comptent mettre en place de nouveaux moyens. Ils souhaitent développer la vente incitative (up-selling) et la vente croisée (cross-selling) auprès des clients existants. Il faut dire que ces derniers ont des coûts d’acquisition plus faibles et qu’ils peuvent devenir de véritables ambassadeurs de marque lorsqu’ils sont satisfaits.

Toutefois, il ne s’agit qu’un des six buts cités par les responsables de vente interrogés dans le cadre de l’étude de HubSpot et Aircall. Quelles sont leurs priorités pour 2023 ? Comment comptent-ils atteindre leurs objectifs ? Autant de questions auxquelles vous trouverez des réponses en téléchargeant ce rapport.

De nombreux défis commerciaux à résoudre

Pour atteindre leurs buts, les entreprises doivent faire face à de nombreux défis commerciaux. En 2022, se démarquer de la concurrence est le principal challenge à relever pour 26 % des professionnels sondés. Le respect des quotas, la prise de contact avec les décideurs et la qualité des leads sont également cités.

Dans ce rapport, HubSpot et Aircall vous fournissent des conseils qualitatifs pour relever chacun de ces challenges. Pour vous démarquer de vos concurrents, vous devrez aller au-delà des attentes des prospects à chaque interaction. Cela requiert d’activer de nouveaux leviers : marketing par e-mail entièrement personnalisé, contenus et événements éducatifs ou encore des équipes disponibles pour des appels techniques à haute valeur ajoutée.

Pour découvrir la marche à suivre et bien d’autres recommandations pertinentes afin de faire face à tous ces challenges, il suffit de télécharger l’étude.

Les grandes tendances des commerciaux performants

Qu’est-ce qui distinguent les commerciaux performants ? C’est une question à laquelle HubSpot et Aircall ont souhaité répondre dans ce rapport. Pour ce faire, les deux experts ont interrogé ceux ayant dépassé leurs objectifs en 2022. 59 % des sondés affirment que les ventes et le marketing de leur entreprise sont fortement alignés, bien plus que par le passé. Aussi, 39 % d’entre eux utilisent beaucoup le CRM dans le processus de vente. Les autres ingrédients de leur réussite sont à découvrir dans cette étude.

Les caractéristiques les plus importantes chez un leader des ventes efficaces sont également mises en exergue. Elles s’avèrent indispensables pour mener ses équipes sur la voie du succès.

Il ne s’agit que quelques-uns des points abordés par HubSpot et Aircall dans ce rapport. Outre les objectifs, les défis et les tendances des commerciaux, vous découvrirez :

Comment tirer parti des appels téléphoniques en tant que canal de vente avec Aircall ;

Les indicateurs commerciaux à suivre en 2023 ;

Comment réussir votre stratégie de génération de leads ;

Une comparaison des performances des ventes entre 2021 et 2022 ;

Comment développer une culture de vente.

L’étude vous permettra de mieux comprendre les évolutions en cours dans le secteur de la vente, et comment vous y adapter. Vous découvrirez des solutions concrètes à mettre en place au sein de votre organisation, les choses à faire et à ne pas faire ainsi que les réflexes à adopter pour atteindre vos objectifs en 2023.