Pour faire sa place sur Twitter, il n’est pas forcément nécessaire d’utiliser la publicité. En effet, il est possible de miser sur la croissance organique en prenant part à des échanges et en démontrant son expertise sur un sujet.

Quant au dernier point, il est recommandé de rédiger régulièrement des threads. Le défi, c’est de faire en sorte qu’ils apportent de la valeur et qu’ils aient une grande portée. Pour y arriver, il est possible de s’inspirer de threads impactants. Viral Thread Stack en regroupe une importante quantité sur sa plateforme, disponible uniquement en anglais.

Développer son audience sur Twitter

Viral Thread Stack regroupe de précieuses ressources pour créer des threads Twitter viraux. Le but est de réussir à développer son audience sur le réseau social grâce à ceux-ci.

On y retrouve plus de 500 threads qui ont buzzé et dont il est donc recommandé de s’inspirer. Ils abordent des dizaines de thématiques assez niches. Parmi elles, la santé, les start-ups, le no-code, le Web3, les success stories, le développement personnel ou encore l’argent. Ce sont des sujets qui suscitent l’intérêt des utilisateurs Twitter. Pour chaque thread, l’outil indique le nombre de réponses, de like et de retweet. Ce sont des métriques qui permettent de comprendre la portée des tweets.

Les exemples peuvent être utilisés comme des templates, ou pour obtenir des idées de sujets à aborder. Ils servent de réels point d’appui pour comprendre comment écrire et structurer ses threads Twitter et comment y intégrer du storytelling. Le but est de créer des contenus performants qui permettront d’agrandir son audience sur le réseau social.

Pour découvrir toutes les ressources réunies sur Viral Thread Stack, il faut débourser 5,99 dollars (en comptant la TVA). On obtient alors un accès à vie à la plateforme.