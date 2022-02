Sur Twitter, il existe une limite de 280 caractères pour écrire un message. Pour cette raison, de nombreux utilisateurs rédigent des threads afin de raconter une histoire. Il consiste à diviser en plusieurs tweets successifs ce que l’on a à dire. Cela implique de faire attention à ce qu’on réponde bien au tweet d’origine pour que le thread soit lisible et de cliquer sur “ajouter un tweet” au thread à chaque fois. Pour faciliter le processus, il existe ThreadStart.

Un outil pour simplifier la rédaction d’un thread sur Twitter

ThreadStart est un outil simple d’utilisation. Pour commencer à utiliser ses fonctionnalités, il faut avant tout se connecter avec son compte Twitter. Apparaît alors un dashboard avec un calendrier, qui permet d’avoir une vue d’ensemble sur ses threads planifiés. Pour commencer à en écrire un, il faut cliquer sur “Editor”. Sur la page, qui ressemble à un logiciel de traitement de texte, il suffit de commencer à écrire son contenu. Lorsqu’on arrive à la limite de caractères d’un tweet, deux clics sur la touche “Entrée” sont nécessaires pour que le texte se divise en thread. ThreadStart offre un aperçu du rendu à droite de l’écran.

Pour faciliter la rédaction, il est possible de créer des listes à puces ou des listes numérotées en cliquant sur un des deux boutons dans “List”. Pour que le thread puisse être facilement lisible, ThreadStart suggère de numéroter les tweets en optant pour le style que l’on préfère : 1/2, (1/2), [1/2]... L'outil propose aussi d’ajouter des images, des emojis et des GIFs pour rendre le contenu plus attrayant.

Une fois le thread rédigé, il suffit de cliquer sur le bouton “Schedule” pour le planifier. ThreadStart conseille des moments pour le poster afin de susciter le maximum d’engagement. Pour booster le thread, il est possible de programmer son retweet. L’avantage, c’est que de nombreuses métriques sont disponibles dans l’onglet “Analytics”. Cela permet de savoir les threads qui ont permis de gagner des followers, qui ont obtenu beaucoup de réponses, de likes ou de retweets… Tous les contenus peuvent être retrouvés dans l’onglet “Tweets”. Pour les organiser, il convient d’ajouter un tag selon le thème abordé.

ThreadStart est un outil gratuit. Toutefois, il existe deux offres payantes pour les créateurs qui auraient besoin de l’utiliser pour plusieurs comptes Twitter à la fois.