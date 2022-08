C'est officiel : WebMD vient de faire l'acquisition de Jim.fr, la plateforme française d'information et d'actualités médicales.

WebMD rachète le français Jim.fr

WebMD est un média en ligne très consulté aux États-Unis. Ce géant de l'information médicale a récemment annoncé l'acquisition de Jim.fr, un site web français destiné aux professionnels de la santé. Les conditions de la transaction n'ont pas encore été divulguées. Fondé en 1979 sous le nom de Journal International de Médecine (JIM) par le Dr. Gilles Haroche, interne à l'hôpital, Jim.fr, dont le siège est à Paris, publie notamment des rapports et des études sur le monde de la médecine.

Dans la même catégorie États-Unis : le streaming surpasse la télévision par câble pour la première fois

Le magazine français est également devenu une référence sur les sujets des nouveaux développements et traitements, mais se permet aussi la publication d'articles d'opinion, d'analyses et la mise en avant de professionnels clés dans le monde de la santé mondiale. Au bout de 20 ans d'existence, en 1999, Jim.fr est devenu un magazine exclusivement en ligne et compte aujourd'hui quelque 350 000 abonnés. Le Dr. Haroche en est toujours le directeur de la rédaction, plus de 40 ans après sa création.

Une stratégie d'expansion globale

WebMD est un magazine plus récent. Fondé aux États-Unis en 1996, le média est rapidement devenu le référent sur les sujets en lien avec la santé. Le magazine en ligne s'est également spécialisé sur le sujet du bien-être, et ce n'était pas une mauvaise idée. WebMD déclare 130 millions de visites mensuelles. En 2017, le média américain a été racheté par Internet Brands de KKR pour 2,8 milliards de dollars. L'occasion de développer de nouveaux marchés en rachetant de petits rivaux, notamment MediQuality au Benelux en 2018, Coliquio en Allemagne en 2020 et MGP au Royaume-Uni l'année dernière.

Ces différentes acquisitions ont joué un rôle majeur dans l'expansion mondiale de WebMD. C'est dans le cadre de cette stratégie que le groupe américain a décidé de racheter Jim.fr, pour développer son activité sur le marché français. WebMD est une marque familière pour tous ceux qui ont déjà cherché des informations en ligne sur une maladie. En effet, le géant américain a déjà racheté Medscape pour 10 millions de dollars dans les années 2000. Une fois l'acquisition terminée, Jim.fr fonctionnera comme une filiale de Medscape.

Selon Jeremy Schneider, directeur général du groupe WebMD Global, « Jim.fr et Medscape bénéficient tous deux de la confiance et de l'engagement de centaines de milliers de professionnels de la santé en France. Nous allons tirer parti de nos actifs combinés pour renforcer davantage l'offre de Medscape pour les professionnels français et francophones, tout en proposant des solutions innovantes aux clients ».