Plusieurs rapports montrent qu'en 2022, la domination de TikTok va beaucoup plus loin que la promesse initiale du divertissement. Le réseau social est désormais utilisé pour consulter les actualités et effectuer des recherches.

L'influence de TikTok ne s'arrête plus au divertissement

Selon Social Media Today, « l'ascension fulgurante de TikTok est à la fois indéniable et sans précédent ». La plateforme détenue par ByteDance a donné naissance à de nouvelles tendances en matière de consommation de contenu qui se sont étendues à la plupart des autres médias, d'une manière ou d'une autre. En effet, de nouveaux rapports montrent que l'influence de TikTok ne s'arrête pas au divertissement. Les jeunes utilisateurs se fient de plus en plus à l'application pour consulter les actualités ou rechercher des produits.

Dans la même catégorie Chine : les influenceurs forcés de divulguer leur agence sur les réseaux sociaux

Compte tenu des liens supposés entre TikTok et le gouvernement chinois, ces nouveaux usages peuvent être une source d'inquiétude. À l'occasion du Brainstorm Tech 2022, Prabhakar Raghavan, VP senior chez Google, a déclaré que les jeunes utilisateurs se tournaient désormais vers Instagram et TikTok, plutôt que vers les applications de Google, à des fins de découverte. Il explique que « dans nos études, nous observons que 40% des jeunes qui cherchent un restaurant ne vont pas sur Google Maps ou Search, mais sur TikTok ou Instagram ».

Le réseau social aux multiples usages

Cette évolution des usages n'est pas surprenante étant donné l'omniprésence de l'application et sa popularité auprès des jeunes. Instagram tente de ne pas se laisser distancer. L'application a récemment lancé une carte interactive pour découvrir les lieux populaires (comme des cafés, des bars, des restaurants) à proximité. En ce qui concerne le contenu des actualités, l'Office britannique des communications a publié cette semaine un nouveau rapport qui montre que TikTok est désormais la source d'actualités qui connaît la plus forte croissance auprès des adultes britanniques.

Chez les adolescents âgés de 12 à 15 ans, Instagram est la plateforme d'actualités la plus populaire, suivie de près par TikTok et YouTube. TikTok devient donc une application utilisée pour de multiples usages. Cependant, cette croissance folle pourrait bien être ralentie pour les États-Unis. En effet, un commissaire de la FCC a demandé au début du mois à Apple et à Google de bannir TikTok de leurs magasins d'applications, craignant que l'application ne soit utilisée comme outil de surveillance par le gouvernement chinois.