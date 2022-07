Meta a déployé une nouvelle fonctionnalité, présentée par Mark Zuckerberg sur Instagram pour Instagram, le 20 juillet 2022. Totalement inédite pour la plateforme, il s'agit d'une carte permettant de faciliter la découverte de lieux populaires et fréquentés par les utilisateurs, comme des cafés, des bars, des restaurants et tout autre lieu de divertissement, non loin de sa localisation.

Une nouvelle carte interactive

Lancée en France et dans un grand nombre de pays, cette carte interactive permettra d'explorer des lieux couramment références et donc fréquentés par les utilisateurs du réseau social. Au lieu d'afficher les images les plus populaires ou les plus récentes publiées dans chaque lieu, Instagram offre la possibilité de voir un aperçu des meilleurs endroits à visiter, non loin de la localisation de l'utilisateur.

En cliquant sur un des lieux, l'utilisateur pourra afficher les stories qui y ont été réalisées, et y découvrir les photos et les vidéos postées par d'autres, tout en découvrant des informations pratiques sur l'établissement (localisation, horaires, distance, ordre d'idée du prix, etc.).

Comme le précise Mark Zuckerberg, PDG de Meta, il sera également possible de filtrer les lieux disponibles sur la carte grâce à de multiples catégories : restaurants, cafés, bars, lieux de divertissement, hôtels, parcs, etc. Les utilisateurs pourront également enregistrer des lieux dans leurs favoris ou de les enregistrer, comme il est possible de le faire avec les publications Instagram, afin de les consulter à nouveau. Enfin, il sera possible, à l'aide d'une recherche de hashtags, de filtrer des lieux sur la carte afin de trouver un établissement qui peut convenir aux envies de l'utilisateur.

Instagram multiplie l'arrivée de nouvelles fonctionnalités afin de se démarquer

Cette initiative s'inscrit dans les efforts fournis par Instagram pour s'imposer comme une vitrine nécessaire pour les entreprises et les commerces souhaitant renforcer leur visibilité sur internet. La firme travaille depuis plusieurs mois dans l'optique de favoriser le contenu original au détriment du contenu déjà vu et revu. En proposant cette fonctionnalité, le réseau social espère que ses utilisateurs pourront découvrir de nouvelles publications et de nouveaux lieux en lien avec leurs centres d'intérêt.

Le lancement de cette carte interactive intervient également dans un contexte très particulier : un rapport a mis en évidence le fait que les internautes passent deux fois plus de temps sur TikTok plutôt que sur Instagram ou Facebook. Pour essayer de se démarquer, la firme va faire un pas de plus dans le métavers et l'e-commerce en ajoutant de nouvelles fonctionnalités. À l'avenir, il sera par exemple possible de payer pour un service ou pour un produit directement à l'entreprise concernée en message privé.