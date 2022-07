Meta a dévoilé, le 21 juillet, la nouvelle interface de son application Facebook. Le réseau social disposera désormais de deux fils d’actualité séparés dans deux onglets distincts, l'Accueil et le Fil de publications. Avec ces nouveautés, Facebook veut directement concurrencer TikTok.

Nouveau fil pour une nouvelle vie

Il y a un mois, Meta envisageait de repenser le fil d’actualité de Facebook. L’entreprise est aujourd’hui en train de déployer petit à petit les nouvelles fonctionnalités du réseau social. Elles devraient être disponibles à l’international au cours de la semaine prochaine.

Dans la même catégorie Le procès entre Twitter et Elon Musk se déroulera bien en octobre

En ouvrant Facebook, les utilisateurs tomberont sur la page d'accueil qui permettra d’accéder aux Reels, un format de vidéos courtes importées d’Instagram en février dernier, aux stories et aux recommandations personnalisées pour découvrir de nouveaux contenus. L’onglet « Accueil » repose sur le nouvel algorithme de Meta, le « discovery engine », qui fonctionne comme l’algorithme « For You » de ByteDance, la maison mère de TikTok, en proposant du contenu créé par des utilisateurs inconnus sur Instagram et Facebook.

Pour autant, Mark Zuckerberg n’oublie pas que « l’une des fonctionnalités les plus demandées pour Facebook est de faire en sorte que les gens ne manquent pas les publications de leurs amis ». En ce sens, Facebook se dote d’un nouvel onglet Fil de publications. Celui-ci regroupe tout le contenu publié par les personnes et les communautés que les utilisateurs ont suivies. Il sera possible de créer des listes et de sélectionner certaines personnes et certaines pages afin de ne voir que leurs publications.

Facebook propose également une nouvelle manière d’afficher le contenu de son fil d'actualité. Les utilisateurs du réseau social pourront choisir de voir le contenu publié de manière chronologique. Adieu les publications suggérées par l’algorithme.

TikTok est la cible à abattre

Aujourd’hui, Meta bataille avec TikTok, le réseau social le plus téléchargé au monde. L’entreprise basée à Menlo Park « identifie les menaces concurrentielles pour ensuite les copier » selon un rapport récent de la House Judiciary Committee (HCJ). Après les Reels et le « discovery engine », Facebook reprend directement l’interface du réseau social chinois. TikTok sépare, lui aussi, le contenu suggéré par son algorithme de celui publié par les personnes auxquelles ses utilisateurs sont abonnés.

Facebook a l’intention de conquérir une nouvelle base de jeunes usagers. Car si le réseau social de Meta compte près de 2,94 milliards d’utilisateurs actifs chaque mois, il fait face à un vieillissement de sa population. Avec ce nouveau fil, Meta espère bien séduire cette tranche d’âge qui a depuis longtemps déserté le réseau social.