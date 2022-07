C’est désormais officiel, Bungie fait partie de Sony. Le projet d’acquisition avait été révélé en janvier 2022 pour 3,6 milliards de dollars, selon les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 15 juillet elle a été conclue pour « environ 3,7 milliards de dollars ».

The agreement to acquire Bungie has closed. So now we can officially say… welcome to the PlayStation family, @Bungie! pic.twitter.com/x5jVmelaxl

— PlayStation (@PlayStation) July 15, 2022