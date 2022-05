Alors qu’il n’a toujours pas été officiellement présenté, des détails sur le casque de réalité mixte (MR) d'Apple ont été révélés par The Information le 20 mai. La direction de l’entreprise aurait assisté à une démonstration du produit lors d’une réunion privée le 19 mai. En production depuis 2015, ce casque qui mêle réalité virtuelle (VR) et réalité augmentée (AR) ne devrait plus tarder à être révélé au public.

Apple mise sur la réalité augmentée et la mobilité

Au même titre que l’Apple Car, le casque de réalité mixte d’Apple est devenu une véritable arlésienne. Depuis 2016, lorsque les premiers bruits de couloir se sont répandus sur l'existence d’un projet de réalité augmentée, le casque n’a jamais été montré. Année après année, sa date de mise sur le marché a été repoussée. D’après Bloomberg, le projet devient plus concret. Lors d’une réunion organisée jeudi 19 mai, les membres de la direction d'Apple, dont Tim Cook, ont pu essayer un prototype bien avancé.

Pendant longtemps Apple prévoyait de concevoir un casque VR puissant grâce à une station à placer dans la pièce où le casque serait utilisé. Finalement, la firme a privilégié la mobilité : elle compte proposer un casque entièrement autonome. L’entreprise veut mettre l’accent sur la réalité augmentée, prétendant ne pas s’intéresser au métavers, contrairement à son concurrent Meta.

Cette décision émanerait de la direction d’Apple et non de Mike Rockwell, chef de la division AR / VR de l’entreprise. Ce dernier préférait la version du casque avec station qui fonctionnait avec un processeur équivalent au M1 Ultra. Elle offrait un affichage de meilleure qualité lors des utilisations en AR et VR.

Le développement perturbé par un changement de cap tardif

Cette orientation aurait été prise en 2019, et aurait retardé le projet. « Le temps que la décision soit prise, les multiples puces de l’appareil étaient déjà en développement depuis plusieurs années, rendant impossible un retour à la case départ pour, par exemple, concevoir une unique puce qui gérerait toutes les tâches du casque » rapporte The Information. D’autres difficultés, comme le fait d’inclure 14 caméras sur le casque, ont représenté un véritable challenge technique pour les ingénieurs d’Apple.

Après avoir quitté Apple en 2019, Jonathan Ive, l’homme à l’origine du design de l’iPhone, a continué à travailler en tant que consultant sur la conception du casque. Le designer voudrait un casque avec une batterie portable. Il existerait des prototypes du casque avec la batterie entièrement intégrée dans le bandeau et donc plus discrète, mais le choix définitif d’Apple sur cette question n’est pas encore connu.

En avril dernier, Apple a annoncé que son évènement Worldwide Developers Conference (WWDC) se tiendra du 6 au 10 juin. Un journaliste de chez Bloomberg avait découvert que la bêta d’iOS16, qui sera le sujet de la WWDC, contenait des références aux casques MR. Les récentes révélations appuient cette hypothèse et il est fort probable que le casque se montre en juin pour une sortie potentielle en 2023, à moins qu’Apple ne décide de repousser une nouvelle fois le lancement.