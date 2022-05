Vladimir Poutine voulait faire du « Jour de la Victoire », la célébration de la victoire de l’URSS sur l’Allemagne Nazi, le 9 mai, une démonstration en pleine guerre d’Ukraine. Tout ne s’est pas passé comme prévu. Au-delà d’un défilé militaire moins doté que les années précédentes et des victoires qui tardent, des pirates se sont amusés à prendre le contrôle des télévisions connectées et perturber le fonctionnement de site populaire.

Cette fête exacerbant le patriotisme russe était un moment idéal pour frapper. Des hackers ont modifié la liste des chaînes des télévisions connectées. Au lieu du programme des festivités, les usagers pouvaient lire le message « Le sang de milliers d'Ukrainiens et de centaines d'enfants assassinés est sur vos mains. La télévision et les autorités mentent. Non à la guerre ».

This morning the online Russian TV schedule page was hacked

The name of every programme was changed to "On your hands is the blood of thousands of Ukrainians and their hundreds of murdered children. TV and the authorities are lying. No to war" pic.twitter.com/P2uCNz8cqa

