La Computer Emergency Response Team ukrainienne (CERT-UA), a publié un rapport le 12 avril où elle explique avoir déjoué une attaque très pointue contre un fournisseur d’électricité régional. Les autorités estiment que le responsable est le groupe Sandworm, affilié au GRU, le renseignement militaire russe.

En 2016, une semaine avant les fêtes de Noël, 100 000 Ukrainiens vivant au nord de Kiev se sont subitement retrouvés dans le noir. Ils ont été victimes d’un logiciel malveillant particulièrement perfectionné appelé Industroyer ou Crash Override. Aucune trace de ce type de cyberattaque n’a été signalée à travers le monde jusqu’à aujourd’hui, précise Wired.

Le CERT-UA et son autorité de tutelle, le Service d'État des communications spéciales et de la protection de l’information (SSSCIP) affirment qu’un Industroyer 2 a failli priver deux millions d’Ukrainiens au soir du 8 avril, date à laquelle le logiciel était censé entrer en action.

@_CERT_UA under the @dsszzi reported a #Sandworm (UAC-0082) #cyberattack on Ukraine’s energy infrastructure suing #Industroyer2 and #CaddyWiper malware.

The attackers attempted to take down several infrastructure components of their target, namely: (1/5) #cyberwar#WARINUKRAINE

— SSSCIP Ukraine (@dsszzi) April 12, 2022