On le sait, Apple travaille à la conception de nouvelles puces M2 qui arriveront, d'abord, sur les ordinateurs portables et fixes de la marque, avant de se frayer vraisemblablement un chemin sur certains iPad. Aujourd'hui de nouvelles informations provenant de Mark Gurman, journaliste pour Bloomberg, laissent entendre que dans les prochains mois ces puces M2 remplaceront les actuelles puces M1 sur pas moins de neufs modèles de Mac.

Comme le souligne The Verge, ces nouvelles rumeurs arrivent quelques semaines seulement après le lancement du Mac Studio, sorte de « Mac mini Pro », équipé d'une toute nouvelle puce M1 Ultra : la plus performante du lineup M1, inauguré par Apple fin 2020. Ce SoC M1 Ultra restera vraisemblablement l'ultime puce M1 avant le lancement des premières puces M2. En l'occurrence, ces dernières profiteraient de 10 coeurs graphiques dans leur version de base (contre 8 coeurs GPU au maximum sur l'actuelle puce M1 « classique »). Des variantes M2 Pro et M2 Max seraient aussi d'actualité, avec un maximum de 12 coeurs CPU et jusqu'à 38 coeurs GPU pour les versions les plus puissantes (soit 2 coeurs CPU et 6 coeurs GPU de plus que l'actuelle puce M1 Max).

Dans la même catégorie Intel s’engage à ne plus émettre de CO2 d’ici 2040

Toute une bordée de Mac M2 attendue en 2022 et 2023

Cette nouvelle lignée de processeurs commencerait sa carrière sur le prochain MacBook Air, attendu plus tard en 2022. L'appareil disposerait d'une puce M2 classique, au même titre que le MacBook Pro de 13 pouces, qu'Apple prévoirait étonnamment de renouveler. Les MacBook Pro 14 et 16 profiteraient pour leur part de puces M2 Pro et M2 Max et se déclineraient chacun en deux configurations, tandis que deux nouveaux Mac mini M2 (sous M2 et M2 Pro) et un nouveau Mac Pro (sous M2 Ultra) seraient aussi au menu. Au total, Apple accoucherait donc de neuf modèles de Mac M2 entre 2022 et 2023.

On notera par contre l'absence assez surprenante de l'iMac sur cette liste d'appareils. Si l'on en croit les informations de Mark Gurman, l'ordinateur all-in-one d'Apple, intégralement renouvelé l'année dernière, resterait donc équipé d'un processeur M1 pour un moment encore.

Rappelons enfin que les premières machines équipées de puces M2 pourraient arriver assez vite sur le marché. Précédemment, Bloomberg avait en effet indiqué qu'Apple lancerait « au moins deux Mac » vers « le milieu de l'année ». Une annonce à l'occasion de la prochaine WWDC, qui se tiendra justement le 6 juin prochain, n'est donc pas à exclure.