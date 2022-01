Il est commun de réaliser des captures d’écran pour ajouter un graphique à une présentation, entourer une faute d’orthographe oubliée ou montrer le fonctionnement d’une plateforme. Pour capturer une page entière, l’annoter et améliorer sa qualité, les professionnels sont parfois obligés d’arpenter le web à la recherche de plusieurs outils. Pour gagner du temps, il existe Shottr. Cette application est dotée de nombreuses fonctionnalités permettant de faire des captures d’écrans en meilleure qualité, d’enlever des éléments ou encore d’y ajouter ses idées.

Une application complète

Shottr est un outil principalement pensé pour les webdesigners, les graphistes et les UI/UX designers. Sa fonctionnalité principale permet de réaliser des captures d’écran à défilement d’une longue page, par exemple de son feed Twitter. Cela révolutionne le quotidien des professionnels qui, habituellement, devaient réaliser plusieurs captures d’écran et les mettre bout à bout. Dans le cas où on souhaiterait montrer seulement quelques éléments de son écran, l’outil permet de pixéliser certaines parties de la capture avec Shottr.

Lorsqu’on travaille en équipe, il est parfois nécessaire de joindre des précisions sur un projet en cours. Pour cette raison, l’application offre la possibilité d’ajouter des annotations directement depuis la capture d’écran qui a été réalisée, mais aussi des éléments graphiques comme des flèches ou des lignes.

Shottr permet aussi aux professionnels du design d’identifier les couleurs qui apparaissent sur une image capturée grâce à l’outil pipette. Cela est utile lorsqu’on travaille sur l’élaboration d’un site ou d’une maquette. En parallèle, il est possible d’utiliser la loupe pour voir précisément les pixels de son image, et l’outil règle pour mesurer précisément le nombre de pixels entre différents éléments présents sur une capture d’écran. Si les utilisateurs ont besoin de copier un texte qu’il est impossible de sélectionner, Shottr peut l’analyser grâce à sa fonctionnalité d'océrisation et directement le copier. Tout cela peut être fait grâce aux nombreux raccourcis clavier disponibles.

Shottr est un outil totalement gratuit destiné aux professionnels opérant sur Mac. Pour profiter de toutes les fonctionnalités qu’il réserve, il suffit de l’installer, puis de réaliser une capture d’écran. Toutefois, il est toujours possible d’en upload une présente dans son ordinateur.