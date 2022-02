Elon Musk a pris des pauses sur Twitter, a envisagé de supprimer son compte et pourtant il y revient toujours, au grand dam de la Securities and Exchange Commission (SEC). Le gendarme des marchés boursiers américains a assigné Tesla le 16 novembre pour un nouveau tweet de son fondateur, selon un rapport de l’entreprise à la SEC du 7 février, relayé par Reuters.

Dix jours avant l’assignation, Elon Musk avait demandé à ses followers s’il devait vendre 10% de ses parts à Tesla. Le fondateur de l’entreprise l’a présenté comme une initiative pour payer ses impôts : plus tôt dans l’année un rapport a montré comment les milliardaires de la Tech esquivent les taxes en vivant à crédit grâce à la valeur de leurs actifs.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021