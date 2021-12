Discord a dévoilé, via un billet de blog publié le 7 décembre, tester une fonctionnalité payante sur son service. La messagerie aux 150 millions d’utilisateurs actifs mensuels compte proposer aux créateurs de mettre en place une partie ou la totalité de leurs contenus payants pour leurs communautés.

Une fonctionnalité très demandée

Pour expliquer ce dispositif discord, rapporte qu’il s’agit de « l'une des fonctionnalités les plus demandées par les créateurs ». La plateforme ajoute « nous voyons déjà beaucoup de nos communautés offrir ce type d'expérience par le biais de tiers ». Cela confirme « que les membres de ces communautés sont prêts à payer les créateurs pour la valeur qu'ils créent ».

The Verge rapporte que des journalistes, cartographes et autres ont déjà commencé à monétiser des contenus destinés à leur communauté. Discord permet l’intégration avec d’autres plateformes comme Patreon, YouTube, Twitch, pour offrir aux abonnés de ces dernières d’accéder à des privilèges particuliers. De quoi convaincre la messagerie de créer un système premium natif.

Discord suggère aux créateurs et animateurs de communautés de proposer des moments de conversation en live avec son système Stage Channels, l’équivalent maison de Clubhouse, d’offrir un contenu spécifique à la communauté payante, etc. Les comptes premium seront signalés avec une petite étoile bleue.

Les créateurs auront la possibilité de créer des paliers, chacun avec des avantages supplémentaires. Discord explique qu’ils pourront également consulter des analyses sur l’engagement de leurs membres de réserver des channels, des serveurs spécifiques pour les abonnés.

Discord compte ouvrir son test plus largement en 2022

Les conditions de répartitions de la somme des paiements entre la plateforme et les créateurs sont de 10% pour la première et donc 90% pour les autres. Sumeet Vaidya, directeur de l’ingénierie chez Discord, a expliqué à The Verge, « Nous voulons nous assurer que les créateurs puissent gagner autant d'argent que possible, tout en veillant à ce que, si les créateurs réussissent, Discord gagne aussi de l'argent, pour garantir sa réussite aussi ».

L’expérimentation en cours ne concerne qu’une petite catégorie de créateurs pour le moment et restera cantonnée à ces derniers pour le moment, mais Discord prévient, « soyez à l'affût l'année prochaine pour plus d'informations sur le moment et la manière dont nous pourrons étendre cette fonctionnalité à d'autres communautés ».