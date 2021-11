Les images sont un contenu essentiel aussi bien pour un site, qu'une présentation que pour les réseaux sociaux. Il arrive parfois de télécharger une image et d'obtenir un résultat flou, de toute petite taille et même inexploitable. Des outils existent pour redonner une "seconde vie" à l'image et surtout la rendre exploitable.

Après avoir lancé AI Image Enlarger, Josh Lee et son équipe ont décidé de lancer ImgUpscaler, un outil en ligne permettant de mettre à l'échelle vos images, photos, animés et dessins animés. Alimenté par la dernière technologie AI d'ImgLarger, il peut mettre à l'échelle plusieurs fichiers d'images en lot. Un processus rapide, pour des résultats étonnants. L'outil est gratuit et aucun compte n'est nécessaire !



La différence entre les deux outils ? AI Image Upscaler applique un nouveau modèle de super-résolution qui est assez différent de AI Image Enlarger. Ce modèle rend le processus de mise à l'échelle beaucoup plus rapide et permet de gagner du temps. C'est pourquoi vous pouvez mettre à l'échelle plusieurs images en même temps sans avoir à attendre longtemps. Bien sûr, afin d'accélérer le processus de mise à l'échelle, le modèle lissera certains détails, mais les résultats restent étonnants.

L'outil autorise ainsi les utilisateurs à télécharger jusqu'à 8 images au format .JPG ou .PNG à la fois, via un seul bouton. Les images téléchargées peuvent avoir une dimension allant jusqu'à 4000 x 4000. Avec Img Upscaler, la taille des images peut être augmentée de 400%, sans pour autant perdre en qualité.