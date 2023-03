Il suffit de faire un tour sur quelques sites web pour comprendre que la plupart des professionnels utilisent les mêmes banques d’images. Pour se distinguer un peu de ses concurrents, il est possible de réaliser ses propres créations, mais cela s’avère coûteux. Une option moins onéreuse et originale existe : générer des visuels et illustrations grâce à l’intelligence artificielle (IA). C’est ce que permettent de faire des extensions comme Synthesys X et des outils comme Imagen, qui vient d’être lancé.

Des résultats modifiables

Pour découvrir les possibilités offertes par Imagen, il faut avant tout télécharger une photo de référence depuis votre ordinateur, ou la faire glisser dans la zone dédiée. Grâce à un curseur, vous pouvez définir si vous souhaitez que les résultats proposés soient très proches du visuel de base, ou non. La dernière étape consiste à choisir le nombre de contenus que vous souhaitez obtenir : deux, quatre, six ou huit.

Dans la même catégorie La facture salée du fonctionnement des IA génératives

Après un clic sur le bouton “Inspire”, Imagen vous présente une ribambelle de déclinaisons. Il est possible de les modifier, par exemple en supprimant un élément qui vous gêne. Dans le cas où les résultats ne seraient pas satisfaisants, vous pouvez réitérer l’opération en jouant avec les réglages.

Une fois que vous avez le contenu parfait entre les mains, vous avez plusieurs options : le télécharger, le publier directement sur la plateforme de votre choix ou le partager à l’aide d’un lien.

Imagen est donc particulièrement utile pour les marketeurs et communicants à la recherche de visuels originaux pour illustrer leur projet, leur application ou encore leur site web.

Les créateurs de cette solution mettent à disposition d’autres outils, notamment un pour générer des illustrations avec des personnages d’anime et des designs en 3D. Un autre est proposé pour modifier n’importe quel élément sur une image (objet, visage, cheveux…) à partir de quelques lignes de texte.