Dall-E 2, Craiyon, Midjourney, etc. les outils permettant de générer des images grâce à l’intelligence artificielle sont de plus en plus utilisés et se multiplient. Pour tenter de démêler le vrai du faux, Google a annoncé lors de sa conférence destinée aux développeurs cette semaine, s’être lancé dans la création d’un label permettant de reconnaître une image conçue par l’IA.

Google prévoit un tatouage numérique pour catégoriser les images sur le Net

Dans le but de lutter contre l’utilisation d’images qui sembleraient réelles, mais en réalité créées de toutes pièces, Google va proposer un tatouage numérique, connu sous le nom de watermark. Lors de l’édition 2023 de la conférence Google I/O, les plus attentifs auront pu voir l’indication « AI Generated with Google » sur les images de présentation proposées par la firme de Mountain View.

Concrètement, le géant technologique va accompagner les internautes dans la vérification de l’origine d’un cliché. Un bouton dédié, « About this image », permettra de savoir où et quand la photo est apparue sur internet pour la première fois. Sur la petite fenêtre d’information, il sera possible de savoir sur quels sites, articles, pages web, il est possible de retrouver l’image, et s’il a fait l’objet d’un fact checking.

Google fera tout pour que les données permettant de savoir si une image est réelle ou non ne soient pas visibles à l’œil nu. Seuls des outils tels que Google Search, Google Lens ou Googles Images pourront avoir accès à ces informations afin de les restituer aux internautes.

La firme de Mountain View veut se montrer précurseur dans le domaine

D’après la documentation proposée par l’équipe à l’origine de cet outil, le balisage proposé sera en mesure de catégoriser les images. Ainsi, les images totalement inédites, réalisées à l’aide d’un générateur seront séparées de celles qui reprennent une image réelle pour ensuite, les modifier grâce à l’IA. Selon les informations de CNBC, l’entreprise devrait proposer cette nouvelle approche pour vérifier les illustrations de banques d’images comme Shutterstock et Midjourney. À terme, l’objectif serait de proposer cette fonctionnalité un peu partout sur le Net.

Le mois dernier, le PDG de Google, Sundar Pichai s’était exprimé sur l’avènement des intelligences artificielles génératives. Il a tout d’abord fait part de ses nombreuses inquiétudes autour d’un mauvais déploiement de l’IA. Il a également sommé les gouvernements de légiférer au plus vite afin d’éviter au maximum tous les risques liés à cette technologie. C’est ce qu’a fait l’Europe en incluant des mesures sur l’IA générative dans son IA Act, actuellement examiné par le Parlement européen.