Avant de débuter une réunion, qu'elle soit physique ou en ligne, il est important de savoir à qui on a à faire. Pour cela, il est possible de taper le nom de la personne dans Google, faire un tour sur LinkedIn ou encore vérifier sa signature de mail. Un processus parfois long et qui réserve des surprises si un invité de dernière minute est ajouté à la conversation.

Pour être prêt en toute circonstance, il existe des outils comme Calendar Signatures by Warmly. Cet outil gratuit fournit automatiquement des informations LinkedIn sur les participants. Les signatures de calendrier offrent des informations et un contexte instantanés sur toutes les personnes que vous rencontrez, directement dans votre calendrier.

Plus besoin de faire de longues recherches sur vos interlocuteurs



leur titre/rôle : pratique pour adapter le discours durant la réunion

le nom de la société et le site web associé

leur emplacement géographique : qui évite de demander où ils sont situés

leurs pronoms et la prononciation de leur nom ou prénom : pour ne pas écorcher un nom de famille durant une heure

leur URL LinkedIn : pour facilement comprendre qui ils sont et se connecter avec eux

Juste avant une réunion, il est possible de voir :

Cet outil développé par Warmly simplifie ainsi la connexion entre personnes et permet d'être prêt avant une réunion !