Pour illustrer un propos, montrer une fonctionnalité intéressante ou encore pour présenter quelque chose, les screenshots sont très pratiques. Le problème de ces derniers est que leur qualité est souvent moindre, car il s'agit comme le nom l'indique d'une simple capture d'écran. Nombreux sont les outils qui existent pour améliorer la qualité des screenshots, comme Markup Hero ou encore Full Page Screen Capture.

Aujourd'hui c'est un nouvel outil que l'on présente : Cleanshot ! Cet outil gratuit permet de générer des captures d'écran propres pour n'importe quel site Web à partir d'une URL.

Un outil gratuit pour des captures d'écran nettes !

Pour utiliser Cleanshot, il suffit de coller le lien d'un site dans l'outil et de télécharger la capture d'écran. Au moment d'insérer le lien, il est également possible de personnaliser l'arrière-plan du screenshot avec les sept couleurs proposées par l'outil ou bien en entrant un code couleur spécifique. La capture d'écran apparaît et il est possible de la télécharger en un clic au format png.

D'autres fonctionnalités seront proposées à l'avenir et une extension Chrome pourrait également voir le jour.

Un outil pratique à conserver dans vos favoris pour tout besoin de captures d'écran !