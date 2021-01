Pour montrer une idée, une modification ou partager une best practice, il est commun de faire des captures d’écran (aka screenshots). Problème, ajouter des annotations dessus n’est pas toujours simple, mais le plus dur c’est de les retrouver dans le temps, car souvent les screenshots partent à la corbeille…

Markup Hero est un outil complet qui permet de réaliser des captures d’écran de qualité et d’annoter n’importe quel fichier : image, PDFs, sites… L’outil permet d’améliorer la productivité. L’outil fonctionne sur Mac, Windows, Chrome, Linux et sur mobile ce qui permet de travailler, peu importe le système d’exploitation utilisé. Un outil pratique pour les chefs de produits, les équipes de contenu…

Une suite complète d’outils !

Une fois l’application Markup Hero téléchargée et ouverte, il est possible de télécharger une image ou un PDF ou bien de copier un lien de site, d’image … Pour facilement expliquer une idée, il est possible d’ajouter du texte, de déplacer ce dernier, modifier la couleur ou encore insérer d’autres images.

Tous les fichiers ajoutés et annotés se retrouvent facilement, afin de ne jamais perdre aucune modification. Un historique est facilement accessible, ainsi que tous les fichiers ayant été partagés.

Des feedbacks envoyés instantanément

Markup Hero s’intègre avec Slack et Google Drive, afin d’ouvrir les fichiers ou documents directement à partir des messages Slack. Une fois l’image éditée et annotée, le partage se fait simplement, grâce à un simple lien de partage instantané. Grâce aux différentes intégrations, les annotations peuvent être vues directement dans l’aperçu.

Markup Hero n’a aucune limitation de stockage ou de bande passante. L’accès aux fichiers peut être public (n’importe qui avec le lien peut y accéder) ou privé (ce qui limite l’accès).

L’outil s’affiche à partir de 39 dollars et à vie ! Pour ce prix, 3 utilisateurs peuvent utiliser l’outil, la taille maximale des fichiers est de 50MB, le nombre de téléchargements ou de fichiers accessibles dans l’historique est illimité. Cette formule est normalement proposée à 180 dollars. En fonction des besoins, d’autres offres sont disponibles à 78 et 117 dollars.

