Dans la bataille à laquelle se livrent les différents réseaux sociaux pour attirer un maximum de créateurs sur leurs plateformes, Snapchat se distingue en annonçant l’arrivée de Snapchat Challenges, des défis rémunérés à l’intention de ses meilleurs créateurs ainsi que de nouveaux outils de monétisation.

Avec Spotlight Challenges, Snapchat drague les utilisateurs de TikTok

Snapchat vient d’annoncer sur son blog de nouveaux outils de monétisation à destination de ses meilleurs créateurs de contenu. Elle lance ainsi Spotlight Challenges : une extension de la section Spotlight (la section dédiée aux contenus viraux de la plateforme similaire à TikTok), qui promet des paiements en espèces compris entre 1000 et 25 000 $ aux créateurs répondant à des défis précis tels que la meilleure imitation ou la meilleure grimace par exemple. Ces défis seront conçus de manière à encourager l'utilisation de Lenses, de sons ou de #topics spécifiques plutôt que de récompenser le contenu le plus performant.

Un moyen pour la plateforme de venir marcher sur le territoire de TikTok qui cartonne avec ses courtes vidéos virales et de proposer du contenu frais et original à ses utilisateurs. En effet, lorsque la section Spotlight a été lancée en novembre 2020, Snapchat a déclaré qu'elle versait plus d'un million de dollars par jour aux vidéos les plus performantes. En juin, la société a réduit ce montant, car le programme générait trop de "contenu copié", selon son PDG Evan Spiegel.

La nouvelle fonctionnalité qui s'ajoute aux “millions de dollars” qu'elle distribue chaque mois aux meilleurs créateurs de Spotlight, récompensera en moyenne pour chaque défi 3 à 5 Snapchatters éligibles. Les gagnants seront ainsi jugés non pas sur des métriques pures telles que le nombre de vues, mais plutôt sur l’originalité, la créativité et l'utilisation innovante des outils créatifs Snap. Spotlight Challenges est actuellement en phase de test et devrait être lancé initialement sur les applications Snapchat Android et iOS en novembre pour les Snapchatters de 16 ans et plus aux États-Unis avant de s’étendre à d’autres pays du globe.

De nouveaux outils de monétisation

Annoncée en mai dernier, la fonctionnalité Gifting permettant aux utilisateurs de la plateforme de soutenir leurs influenceurs préférés en achetant des "Story Replies", est désormais disponible dans le monde entier. Concrètement, lorsqu'un abonné verra un snap qu'il aime dans les stories d’un influenceur (Snap Star), ce dernier pourra utiliser des jetons appelés “Snap Tokens” pour envoyer un cadeau et lancer une conversation avec ce dernier.

Snapchat développe également son Creator Marketplace, qui servait auparavant à mettre en relation les créateurs, les développeurs et les partenaires de Lens avec des entreprises. Elle permettra désormais à tout ce petit monde d’être mis en relation avec les Snap Stars afin d'identifier les opportunités de partenariat pour les aider à renforcer leur présence marketing sur la plateforme comme c’est déjà le cas sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube.

Snapchat introduit dans le même temps une balise "sponsorisé par", disponible dès le lancement pour les entreprises ayant un profil public vérifié, qui permet aux Snap Stars d’indiquer sous leur nom d’utilisateur que leur contenu est sponsorisé dans un souci de plus grande transparence. Snapchat a déclaré que 100 % de l'argent de ces transactions ira directement aux créateurs.

La mode est désormais à la création de valeur à destination des créateurs qui n’hésitent pas à privilégier une plateforme pour une autre dès lors qu’ils voient leurs revenus s’amoindrir. Snapchat a ainsi lancé un portail dédié à destination de ses créateurs avec des conseils, des astuces et des informations pour les créateurs de tous horizons signe du fort intérêt qu’elle leur porte. Mais les plateformes regorgent toujours de nouvelles idées pour séduire un public infidèle certes, mais diablement nécessaire et l’on devrait donc voir arriver dans les prochains mois toute une flopée de nouveaux outils à destination des créateurs.