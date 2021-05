Hier, Snapchat a informé sur son site que plusieurs nouveautés attendaient l’application. Une nouvelle “Marketplace des Créateurs” fait son apparition, ainsi que des nouveaux programmes connus sous le nom de Snap Originals. Des nouveautés qui mettront en avant les influenceurs, aussi appelés créateurs, mais également les marques.

“MarketPlace des Créateurs” pour les collaborations entre les marques et les influenceurs Snapchat

Après un excellent premier trimestre 2021, Snapchat continue son ascension en proposant une nouvelle marketplace dédiée aux influenceurs et aux marques. Cela permettra à ces dernières de collaborer avec la communauté de créateurs de Snapchat de manière plus simple et efficace.

En effet, ce nouvel outil intégrera directement les profils des influenceurs dans l’écosystème publicitaire du réseau social. Ainsi, une entreprise pourra collaborer avec eux, avec les Snap Stars, qui sont les personnalités les plus populaires sur l’application, mais également avec les partenaires créant des Lenses. Ce dernier avait notamment permis aux Local Lenses de voir le jour, qui avaient fait leurs débuts à Londres.

Fonctionnant comme un répertoire, les marques pourront rechercher des influenceurs à travers la plateforme selon différents critères : par lieu, langue, centre d’intérêt, catégorie d’influenceur, mais surtout par budget.

D’après l’application, cette nouvelle marketplace donne la possibilité aux marques de travailler avec des influenceurs “qui connaissent le mieux la génération Snapchat”, que ce soit pour des campagnes publicitaires ou des partenariats. La possibilité de collaborer avec des créateurs maîtrisant Lenses est un point important. En effet, ils pourraient jouer un rôle crucial dans la créativité des marques, car ils peuvent intégrer de la réalité augmentée à leurs contenus. Cela apporterait un vent de fraîcheur aux campagnes publicitaires qu’on a l’habitude de croiser sur les réseaux sociaux. D’autre part, cela les aiderait à renforcer leur présence sur Snapchat, où l’e-commerce tient une place importante. Dernièrement, le réseau social avait passé la vitesse supérieure dans ce secteur en s’offrant Screenshop.

Snapchat prévoit de nouveaux programmes originaux

Snapchat garde les influenceurs au cœur de sa stratégie de développement. Le format Snap Originals a connu une croissance importante, comptabilisant désormais 400 millions de personnes regardant régulièrement les programmes originaux de Snapchat. Pour continuer sur sa lancée, le réseau social en a annoncé plusieurs nouveaux. La plupart des émissions se feront avec des personnalités appréciées par les jeunes utilisateurs, comme la rappeuse Megan Thee Stallion mais aussi les TikTokeuses Charli et Dixie D’Amelio.

Avec ces nouveautés, Snapchat démontre une fois de plus l’importance des influenceurs, notamment dans la publicité. En effet, l’application continue de mettre un point d’honneur à développer l’e-commerce, et introduit une nouvelle fois des outils qui pourraient booster sa plateforme publicitaire. Cela pourrait peut-être lui faire atteindre, comme elle l’espère, une hausse de 50% de ses revenus au cours des prochaines années.