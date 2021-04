Le petit fantôme jaune se porte très bien en ce début d'année 2021. En effet, les résultats du premier trimestre sont excellents. La société a dévoilé son premier rapport de l'année et nous avons relevé plusieurs chiffres intéressants qui démontrent la bonne santé de Snapchat. Le nombre d'utilisateurs quotidiens augmente et les revenus aussi. Tous les voyants sont au vert chez Snapchat.

770 millions de dollars pour Snapchat au cours du premier trimestre

Par rapport à au premier trimestre de l'année 2020, les revenus du réseau social ont augmenté de 66% dans le monde. Ils étaient de 462 millions de dollars l'année dernière sur cette période et dépassent cette année les 770 millions de dollars. Il faudra surveiller si cette tendance s'inscrit bien dans le temps. Au cours du quatrième trimestre de l'année 2020, les revenus du réseau social étaient plus élevés encore : 911 millions de dollars. Une tendance qui se vérifie notamment en Amérique du Nord (+75%) et en Europe (+49%).

Le nombre d'utilisateurs quotidiens, une statistique très importante pour les réseaux sociaux, est également en hausse dans le monde. 229 millions de personnes utilisaient Snapchat quotidiennement au cours du premier trimestre de l'année 2020. En 2021, ils sont 280 millions, soit une hausse de 22%. C'est encourageant pour le réseau social qui fait de nombreux efforts pour attirer toujours plus de nouveaux utilisateurs et retenir ses fidèles. La hausse la plus forte n'est ni en Amérique du Nord, ni en Europe, mais dans le "reste du monde". En Asie et au Moyen-Orient, probablement.

Il y a désormais plus d'utilisateurs sur Android que sur iOS

Ce que les américains appellent l'ARPU (Average Revenue Per User), autrement dit le revenu moyen par utilisateur, a également augmenté au cours de ce premier trimestre. Il est passé de 2,02 dollars à 2,74 dollars. Cela représente une augmentation de +36% par rapport à l'année dernière pour Snapchat. Pour le coup, c'est en Amérique du Nord que cette augmentation se fait la plus ressentir (+66% avec un revenu moyen par utilisateur à 5,94 dollars).

Enfin, dernier point intéressant de ce rapport : Snapchat compte désormais plus d'utilisateurs sur Android que sur iOS. Le réseau social a finalement récolté les fruits de la création de son application Android. Le CEO du réseau social, Evan Spiegel, a qualifié le moment où les utilisateurs Android ont dépassé les utilisateurs iOS d'une "étape critique qui reflète la valeur à long terme de l'investissement que nous avons fait pour reconstruire notre application Android". Au départ, le petit fantôme avait fait le pari de se suffire d'une app sur iOS. Sa première version Android n'est sortie qu'en 2012. Un peu le même schéma que Clubhouse...