TikTok continue sa folle ascension. Devenu l’application la plus téléchargée au monde en août dernier, le fleuron de ByteDance vient désormais de passer la barre du milliard d’utilisateurs actifs par mois.

Ce chiffre n’a rien d’anodin et révèle l’incroyable popularité de la plateforme chinoise, d’autant plus qu’elle est parvenue à l’atteindre avec une rapidité impressionnante. À titre de comparaison, Instagram a obtenu 1 milliard d’utilisateurs actifs mensuels huit ans après son lancement, et six ans après que le géant Facebook ne la rachète… TikTok est disponible à grande échelle depuis 2018 seulement. Par ailleurs, le réseau social le plus populaire au monde, Facebook, recensait 2,9 milliards d’utilisateurs actifs en juin 2021.

Comme le note Reuters, l’application revendiquait 55 millions d’utilisateurs en janvier 2018, un chiffre qui a atteint les 271 millions à la fin de cette même année. Un an plus tard, en décembre 2019, TikTok comptait 508 millions d’utilisateurs actifs, et sa popularité n’a jamais cessé d’augmenter, boostée par la pandémie de Covid-19 et le besoin de nombreuses personnes de rester en contact avec le monde extérieur via les réseaux sociaux.

Si ByteDance doit en partie l’immense succès de son application à la situation sanitaire globale, il est indéniable que TikTok a littéralement chamboulé les codes établis des grandes plateformes américaines avec son algorithme innovant et extrêmement bien huilé, entraînant la grande popularité du réseau social auprès des jeunes notamment. D’ailleurs, ce n’est pas pour rien si la firme a pu résister aux assauts répétés de l’administration Trump, qui a tenté par tous les moyens de la faire interdire aux États-Unis ou même de la faire racheter par une société américaine.

Aujourd’hui, TikTok est sans doute la plateforme qui dicte la tendance des réseaux sociaux, avec ses concurrents directs qui enchaînent le déploiement de fonctionnalités destinées à lui ressembler davantage. « Grâce à la créativité et à l'authenticité de ses créateurs, TikTok fait partie intégrante de la vie des gens du monde entier. Notre communauté mondiale est remarquable par sa capacité à toucher des millions de personnes, toutes générations confondues. Qu'il s'agisse de musique, de nourriture, de beauté, de mode, d'art, de causes ou de tout autre sujet, la culture commence vraiment sur TikTok », se félicite l’application dans un communiqué.

Reste désormais à voir où s’arrêtera le mastodonte chinois, et s’il dispose d’assez de ressources pour venir détrôner Facebook.