Google vient de dévoiler le Google Cloud Retail Search, une solution spécialement pensée pour les sites de commerce en ligne. Objectif : « proposer une fonctionnalité de recherche intuitive qui répond aux besoins spécifiques de votre commerce ».

L’abandon de recherche dans le viseur de Mountain View

Le nouvel outil de la firme de Mountain View veut mettre fin au problème de « l’abandon de recherche », lorsqu’un utilisateur quitte un site d’eCommerce alors qu’il est encore en train de chercher le produit qu’il souhaite, notamment car le processus de recherche est mal optimisé. Pour mettre au point son outil, Google a commandé une étude auprès des sites de vente au détail et réalisée par Harris Poll. Les résultats sont édifiants.

Les plateformes d’eCommerce perdent environ 300 milliards de dollars chaque année à cause de ce phénomène. En effet, 94% des consommateurs affirment avoir obtenu des résultats de recherche non pertinents sur les sites de retail au cours des six derniers mois, tandis que 85% d’entre eux déclarent avoir rencontré des difficultés sur ces sites alors qu’elles cherchaient un produit. Google a donc souhaité agir pour pallier ce problème, qui engendre un important manque à gagner puisque, toujours selon l’étude, 53% des acheteurs qui trouvent les produits qu'ils recherchent se procurent également d'autres articles dans la même boutique en ligne.

Google flaire le bon filon dans le secteur de l’eCommerce

Bénéficiant de la puissance et de la technologie du moteur de recherche de Google, le Google Cloud Retail Search va permettre aux détaillants de proposer une fonction de recherche bien plus optimisée. D’ailleurs, la chaîne américaine Macy’s a d’ores et déjà pu tester l’outil, et affirme que celui-ci a entraîné une amélioration des taux de clics et des revenus par visite. Avec son outil, l’entreprise va entrer en concurrence directe avec Algolia, startup française proposant des solutions de recherche pour des sites Internet et qui travaille avec plus de 9 000 entreprises réparties dans 120 pays.

Le Google Cloud Retail Search fait partie de l’ensemble de solutions pensées par la firme de Mountain View pour « améliorer l'engagement des utilisateurs, proposer des expériences personnalisées et générer davantage de conversions ». Les sites d’eCommerce peuvent également proposer des recommandations de produits personnalisées à grande échelle grâce à Recommandation IA, ou encore aider les acheteurs à trouver facilement des produits avec une image sur leur smartphone avec API Vision.

Si pour l’heure, Retail Search en est encore au stade de bêta privée, il est évident que Google voit juste en enrichissant son offre pour les revendeurs, le secteur de l’eCommerce étant en plein essor depuis 2020, et continuant sur sa lancée en 2021.