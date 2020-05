Nicolas Dessaigne, PDG et co-fondateur d’Algolia, a annoncé qu’il laissait sa place à Bernadette Nixon à la tête de la startup. Cette dernière aura pour mission de « diriger la prochaine étape de la croissance de l’entreprise ».

1 internaute sur 6 est touché par Algolia chaque jour

Fondée en 2012, Algolia propose des outils qui permettent à ses clients « de créer et d’entretenir facilement des expériences de recherche intéressantes » pour leurs utilisateurs. Avec une année 2019 particulièrement fructueuse, la startup peut désormais se vanter de compter parmi ses clients des géants comme Slack, Under Armour, Dailymotion, Ouest-France, Stripe ou encore Twitch.

Algolia travaille avec plus de 9 000 entreprises réparties dans 120 pays et va permettre d’effectuer pas moins d’1 trillion de recherches en 2020, touchant quotidiennement un internaute sur six dans le monde. Nicolas Dessaigne, son co-fondateur, a ainsi pris la décision de quitter son poste de PDG et annoncé le nom de sa remplaçante dans un billet de blog. Malgré son départ, il restera membre du conseil d’administration de l’entreprise :

« J’ai toujours cherché à créer une entreprise et une culture d’excellence pour qu’Algolia puisse atteindre son véritable potentiel, et je crois que l’expérience et les compétences de Bernadette feront progresser l’entreprise dans sa prochaine étape de croissance. Son expérience en matière de développement d’entreprises est exactement ce dont Algolia a besoin à ce stade. Je suis extrêmement fier de cette entreprise et je suis heureux de passer le flambeau à Bernadette pour cette nouvelle phase passionnante », a-t-il déclaré.

Emmener Algolia vers de nouveaux sommets

Avant de décrocher ce poste, Bernadette Nixon était à la tête de la firme Alfresco, un système de gestion de contenu. Elle a notamment aidé l’entreprise à redéfinir sa stratégie de mise en marché en plus de constituer une vaste équipe pour répondre à la forte croissance de la société. La femme d’affaires a également travaillé chez OpenText ou encore SDL. Elle se dit désormais prête à assumer son nouveau rôle :

« Alors que l’utilisation du numérique s’accélère, le besoin de recherche rapide, pertinente et évolutive se fait de plus en plus sentir. Algolia est particulièrement bien placée pour aider ses clients à trouver de nouvelles solutions grâce à sa plateforme qui permet d’optimiser l’ensemble de l’expérience de recherche et de navigation. J’ai hâte de mettre à profit mon expérience en matière de développement d’entreprise en favorisant de bonnes relations avec les employés, les clients et les partenaires, et en amenant Algolia vers de nouveaux sommets ».

Bernadette Nixon n’est pas le premier recrutement important que l’entreprise a réalisé ces derniers mois. Des nouveaux directeurs du chiffre d’affaires, du marketing, du personnel et de la finance ont également rejoint Algolia, une preuve que la firme se prépare à passer à la vitesse supérieure.