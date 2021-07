Agorapulse a signé un partenariat avec Canva, a-t-on appris ce 23 juillet 2021 par voie de communiqué de presse. L'outil de création de design s'intègre ainsi à l'outil français de gestion de réseaux sociaux pour proposer une expérience inédite et extrêmement complète aux utilisateurs. Création de contenus, diffusion sur les plateformes sociales, programmation et analyse de performance... Tout est désormais possible depuis une seule et même plateforme.

Agorapulse et Canva s'allient pour créer une expérience utilisateur ultra complète

Fondé en 2011, Agorapulse est un outil de gestion de réseaux sociaux qui n'a rien à envier à ses concurrents américains. Déjà en 2019, la pépite française voyait son chiffre d'affaires dépasser les 5 millions d'euros, et levait dans la foulée 16,5 millions d'euros pour poursuivre son développement. En raison de ce succès, une offre complète qui permet aux utilisateurs de programmer leurs contenus sur les plateformes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube), d'éditer des rapports statistiques, et d'intéragir avec leur audience et leurs équipes depuis un seul et même endroit.

De son côté, Canva a été lancé en 2013 et consiste en un outil gratuit de design et de publication en ligne. Concrètement, la plateforme permet de créer, entre autres, des affiches, des cartes de visites, des CV, des présentations ou encore des publications pour les réseaux sociaux à partir de modèles extrêmement faciles à éditer. Grâce à Canva, les utilisateurs n'ont plus besoin de compétences en graphisme pour créer des belles publications ; il leur suffit de suivre le chemin déjà tracé par l'outil.

Fortes de ces domaines d'expertise extrêmement complémentaires, les deux entreprises ont décidé d'unir leurs forces au travers d'un partenariat qui permet l'intégration de Canva, directement au sein de l'outil d'Agorapulse.

Dans son communiqué de presse, Agorapulse explique : "En intégrant la plateforme de conception graphique Canva à son outil de gestion de réseaux sociaux, Agorapulse offre à ses utilisateurs une nouvelle manière de créer du contenu et de le diffuser. En un clic sur Agorapulse, ouvrez Canva, et commencez à créer le design de vos posts, stockez-les et publiez-les depuis la plateforme. Cette nouveauté vous permet notamment d’accéder à tous vos designs Canva, d’en créer de nouveaux avec des options d’édition avancées et de programmer directement vos créations sur tous vos réseaux sociaux".

L'outil de gestion des réseaux sociaux précise également que les utilisateurs ayant un compte Canva payant pourront se connecter directement pour accéder à leur espace. Pour les usagers d'Agorapulse n'ayant pas encore de compte Canva, il sera possible d'en créer un directement depuis Agorapulse.