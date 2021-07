Depuis quelques années, Montréal s’est forgée une place de renom dans le domaine du développement de jeux vidéo. Pour continuer à proposer de nouvelles expériences vidéoludiques, Tencent Holdings vient d’annoncer l’ouverture d’un nouveau studio dans la ville canadienne. En plus de cela, le groupe vient d’investir massivement dans le jeu vidéo en faisant l’acquisition de Sumo Group et en prenant une participation majoritaire dans le studio Stunlock Studios.

Un investissement massif dans les jeux vidéo pour Tencent

Lundi 19 juillet, TiMi Studio Group, développeur de jeux vidéo pour Tencent, a annoncé l’arrivée de TiMi Montréal. Cette nouvelle entité basée au Canada rejoindra ainsi les deux autres studios du groupe se situant à Los Angeles et Seattle. Le studio est notamment connu pour avoir produit le jeu Honor of Kings ou encore le très fructueux Call of Duty : Mobile.

Le même jour, Tencent a annoncé l’acquisition de studio de jeux vidéo britannique Sumo Group pour un montant de 1,27 milliard de dollars. Pour rappel, cette entité est notamment à l’origine du jeu Sackboy : A Big Adventure, LittleBigPlanet 3 ou encore Crackdown 3. Elle comptabilise d’ailleurs plus de 14 studios de développement dans le monde et 1 200 collaborateurs.

Tencent ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Le lendemain, le groupe a pris une participation majoritaire dans le studio de jeux vidéo suédois Stunlock Studios.

South China Morning Post souligne ainsi que la branche gaming de Tencent dispose aujourd’hui de plus de 4 000 développeurs dans le monde selon de récentes données de l’entreprise. Dans une interview datant de mai 2021, Steven Ma, responsable des jeux chez Tencent, précisait que le groupe avait plus de 10 studios de jeux vidéo pour consoles et PC en Amérique du Nord et en Europe. Au total, cela ne représente pas moins de 2 700 développeurs. Pour ces régions, Steven Ma s’attend à ce que ce chiffre monte à 3 500 d’ici à la fin de l’année.

Matthew Kanterman, analyste chez Bloomberg, déclare ainsi que « les acquisitions de fabricants de jeux occidentaux comme Sumo Digital renforcent la stratégie de Tencent en lui apportant des équipes solides au talent éprouvé, mais aussi des technologies clés pour le développement et la publication de jeux sur les plateformes de consoles ».

Parmi les dernières expériences vidéoludiques publiées par Tencent, nous retrouvons Pokémon Unite sur Nintendo Switch, un jeu gratuit de type MOBA dans le célèbre univers de la licence de Game Freak. Avec plus de 110 000 viewers en simultané sur Twitch le premier jour de lancement, le succès semble encore une fois à portée de main pour Tencent.