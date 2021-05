En 2020, l’éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard connaissait une année record en enregistrant 6,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires, et 1,8 milliard d’euros de bénéfice net. Le succès de ses franchises ne s’est cependant pas arrêté en si bon chemin. Le premier bilan trimestriel de l’année 2021 révèle que la firme américaine a enregistré un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros, soit une croissance de 27 % par rapport à l’année dernière sur la même période et un bénéfice de 514 millions d’euros.

Les résultats d’Activision Blizzard durant le premier trimestre 2021

Durant le premier trimestre 2021, Activision a enregistré un chiffre d’affaires de 741 millions d’euros, soit environ 40 % du CA du groupe durant le premier trimestre 2021. Le résultat opérationnel a atteint quant à lui les 367 millions d’euros. Au total, Activision comptabilise aujourd’hui 150 millions de joueurs actifs. Du côté de Blizzard, connu pour les jeux vidéo World of Warcraft, StarCraft, Diablo, Hearthstone ou encore Overwatch, 401 millions d’euros de chiffre d’affaires, et 173 millions d’euros de résultat opérationnel ont été effectués. Pour finir, la partie mobile d’Activision Blizzard, King, termine ce début d’année avec un chiffre d’affaires de 506 millions d’euros et un bénéfice opérationnel de 168 millions d’euros.

Au total, la partie numérique d’Activision Blizzard représente aujourd’hui 88 % de son chiffre d’affaires. Du côté des dépenses, les joueurs effectuent principalement des achats sur console (664 millions d’euros). La partie mobile est juste derrière avec 610 millions d’euros et le PC avec 517 millions d’euros.

Une croissance portée par plusieurs licences

À travers ce bilan, l’éditeur Activision Blizzard se félicite des résultats de la franchise Call of Duty d’Activision. En effet, cette dernière a surperformé durant l’année 2020, notamment grâce au confinement, mais surtout avec l’arrivée de jeux gratuits tels que le battle royal Call of Duty: Warzone ou encore Call of Duty: Mobile. Le studio derrière ce tout dernier jeu pour appareils mobiles a d’ailleurs permis de générer 10 milliards de dollars en 2020.

Lors du premier trimestre 2021, le nombre d’utilisateurs de la franchise Call of Duty a augmenté de 40 % et une hausse de 60 % des dépenses a été constatée. Activision Blizzard annonce aussi une belle croissance pour la partie King avec 258 millions d’utilisateurs actifs sur le jeu Candy Crush. La firme américaine souligne d’ailleurs que « les revenus ont augmenté de 22 % sur un an pour atteindre un tout nouveau record, porté par la forte croissance des revenus générés par Candy Crush ». Un succès conséquent a aussi été enregistré avec le nouveau jeu Crash Bandicoot: On the Run! avec notamment 30 millions de téléchargements en un mois. Malheureusement, Blizzard continue de perdre des joueurs et comptabilise 27 millions d’utilisateurs actifs durant le dernier trimestre.