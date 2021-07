Le 22 juillet, Snap, la maison mère de Snapchat, a dévoilé son bilan financier pour le second trimestre de l’année. Une nouvelle fois, tous les voyants sont au vert. L’entreprise enregistre une hausse impressionnante du nombre d’utilisateurs, avec des revenus qui suivent.

Le chiffre d’affaires de Snapchat a doublé

Au trimestre dernier, Snapchat enregistrait déjà des chiffres records, tant pour sa base d’utilisateurs que pour son chiffre d’affaires. Cette tendance semble s’être confirmée, car en l’espace de trois mois, Snapchat a généré 982,11 millions de dollars. Cela représente une croissance de 116% comparée à la même période l’année précédente.

Cette progression se vérifie aussi bien en Amérique du Nord (+129%) qu’en Europe (+94%). Pour le prochain trimestre, l’entreprise prévoit une hausse de ses revenus de 60%, au fur et à mesure que l’ère post-pandémie se dessine. Du côté des pertes, elles restent toujours importantes, mais diminuent progressivement, passant de 310,61 à 192,51 millions d’une année à l’autre pour la même période.

Snapchat continue d’attirer de nouveaux utilisateurs

Lors de la pandémie, le contact physique est devenu de plus en plus rare, et il a fallu miser sur les nouvelles technologies et les réseaux sociaux pour rester en contact. Durant cette période et les mois qui ont suivi, Snapchat est devenu un outil précieux pour conserver ce lien social notamment avec les Connected Lenses, permettant de profiter à plusieurs et à distance d’une expérience de réalité augmentée.

Nombreux sont les nouveaux utilisateurs qui se sont laissé séduire par les fonctionnalités du réseau social. En effet, les analystes s’attendaient à 290,3 millions d’utilisateurs, mais ils sont, en réalité, 293 millions à utiliser Snapchat dans le monde. Une hausse de 23% par rapport à la même période l’année précédente qui prouve que la plateforme n’a pas terminé son ascension.

"Nos résultats du deuxième trimestre reflètent la force généralisée de notre entreprise, alors que nous avons augmenté à la fois le chiffre d'affaires et le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens aux taux les plus élevés que nous ayons atteints au cours des quatre dernières années", s’est réjoui Evan Spiegel, PDG de Snap, dans un communiqué.

Par ailleurs, Spotlight, la fonctionnalité similaire à TikTok, a gagné en popularité. Le nombre d’utilisateurs actifs au quotidien a augmenté de 49%. Les dernières nouveautés de Snapchat, comme le fait de pouvoir essayer des vêtements depuis l’application, lui permettent de gagner rapidement en popularité tout en se démarquant de ses concurrents. Pour continuer sur cette lancée, l’entreprise compte poursuivre ses efforts sur le marché de la réalité augmentée, sur lequel elle s’est rapidement imposée comme leader.