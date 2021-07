En quelques années, la licence Pokémon a réussi à se réinventer et connaître un nouveau succès grâce à une application : Pokémon Go. Lancé en 2016, le jeu en réalité augmenté a réussi à conquérir des millions de joueurs à travers le monde en leur permettant de capturer des Pokémon près de chez eux. À travers un nouveau rapport, Sensor Tower dévoile que Niantic, développeur du jeu, aurait réussi à récolter plus de 5 millions de dollars via les achats intégrés de son application en seulement cinq ans.

Une réussite incontestée pour le jeu Pokémon Go

Même si l’engouement semble être retombé après le lancement de Pokémon Go, l’application semble toujours autant appréciée et utilisée par les joueurs. Selon les données de Tower, le jeu se classe premier des expériences de géolocalisation en réalité augmentée avec notamment 641,6 millions de dollars de revenus générés au premier semestre 2021. L’application est ainsi loin devant le jeu Dragon Quest Walk de Square Enix, ayant notamment généré 261 millions de dollars durant la même période.

Avec ce début d’année record pour Pokémon Go, le jeu enregistre un chiffre d’affaires en hausse de 34 % par rapport au premier semestre 2020. L’année dernière a d’ailleurs été la plus lucrative pour Niantic avec 1,3 milliard de dollars dépensés par les joueurs dans l’application. Une année record notamment duos multiples mesures visant à contrer la pandémie de Covid-19 dans le monde. Devant auparavant obliger les joueurs à se balader dans les rues de leurs villes afin de capturer divers Pokémon, le jeu vidéo s’est rapidement adapté afin de faciliter l’expérience lors des confinements. Par exemple, les joueurs pouvaient plus facilement acquérir des objets attirant les Pokémons autour d’eux.

À travers son rapport, Sensor Tower ajoute que les États-Unis sont le premier pays générant des revenus sur Pokémon Go avec notamment 1,9 milliard de dollars depuis le lancement du jeu. Cela représente notamment 36,6 % des dépenses des joueurs depuis l’arrivée de l’application. Juste derrière, nous retrouvons le Japon (32 %) et en troisième position, loin derrière, l’Allemagne (5,4 %). Les dépenses ont majoritairement été effectuées sur le Google Play Store avec un total de 2,7 milliards de dollars, contre 2,4 milliards sur l’App Store.