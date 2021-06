D’après The Information, d’avril à mai 2021, les commandes de Tesla en Chine ont diminué de moitié. Seulement 9 800 voitures ont été vendues en mai, contre 18 000 en avril. Pourtant ce mois-là n’avait déjà pas été très glorieux, les ventes du constructeur automobile avaient chuté de 27%. Les actions de l’entreprise d’Elon Musk suivent la même tendance que les commandes chinoises. Le 3 juin, elles ont chuté de 5%, et depuis le début de l’année 2021 la baisse est de 15%.

Junheng Li, PDG de JL Warren Capital, une entreprise de conseil spécialisée sur les entreprises chinoises et américaines, évoque une baisse plus restreinte de 30% des commandes de Tesla sur le mois de mai.

La Chine renferme le deuxième marché mondial de voitures électriques et le premier marché automobile. L’Empire du milieu représente 30% des ventes de Tesla. L’entreprise d’Elon Musk fabrique la Model 3 et la Model Y dans une usine de Shanghaï produisant près de 500 000 voitures par an. Celles-ci sont à destination du marché chinois, mais aussi exportées à travers l’Asie et l’Europe. L’installation de l’usine a été soutenue par la ville. La Model 3 a été la voiture la plus vendue en Chine jusqu’à se faire dépasser par la Micro EV, un modèle concurrent beaucoup moins cher.

Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ne sont pas étrangères à cette situation. En mars 2021, le gouvernement chinois a interdit à ses militaires et fonctionnaires d’acheter des Tesla. Néanmoins, l’annonce d’ouverture d’un data center Tesla en Chine, conformément aux réglementations nationales sur les données, pourrait être signe d’une reprise pour l’entreprise. Cette prévision est appuyée par une offre d’emploi pour un poste concernant les « affaires juridiques et gouvernementales » en Chine. Les recrutements de Tesla à Shanghai seraient également en train de s’intensifier.

The Information cite une seule source anonyme dont les informations sont basées sur un rapport interne. Ni Reuters ni CNBC n’ont pu vérifier la source ou le rapport. Tesla n’a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.