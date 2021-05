Depuis quelques semaines, Vite Ma Dose est devenue l'un de ces sites ou applications que l'on consulte tous les jours pour trouver un créneau horaire rapidement, afin de se faire vacciner contre la COVID-19. L'outil, lancé par Guillaume Rozier, le créateur de Covid Tracker, se dote aujourd'hui d'une nouvelle fonctionnalité.

À partir du 12 mai, Emmanuel Macron a annoncé que toute personne âgée de 18 ans et plus peut se faire vacciner si des doses de vaccins sont disponibles la veille pour le lendemain. Afin de faciliter la prise de rendez-vous, Vite Ma Dose lance Chronodoses. Une nouvelle fonctionnalité qui permet au 18 ans et plus de trouver un rendez-vous de vaccination pour le jour même ou le lendemain en quelques clics.

Une fonctionnalité pour les 18 ans et plus

Concrètement, il suffit de se rendre sur le site vitemadose, entrer sa commune, puis cliquer sur "Chronodoses uniquement". Tous les résultats s'affichent et il est alors possible de prendre rendez-vous rapidement.

La prise de rendez-vous se fait ensuite sur Doctolib ou autre plateforme. Les rendez-vous partent assez vite, il faut donc être à l'affût.

La fonctionnalité va également être implémentée dans les applications mobiles. Elle devrait être disponible d'ici quelques heures.