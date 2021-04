Inventée par les développeurs de Covid Tracker, un outil qui permet de suivre l’évolution de la pandémie, Vite Ma Dose permet de trouver une dose de vaccin rapidement. Elle se base sur les données de plateformes de santé comme Doctolib, MaPharma, Keldoc, Ordoclin, ou encore Maiia. L’application est désormais disponible sur Android et iOS.

Vite Ma Dose, une solution rapide et fiable

Si en France aucun outil officiel n’offre des ressources pour trouver une dose de vaccin, Guillaume Rozier, créateur de Covid Tracker et Vite Ma Dose, ainsi que ses équipes, s’en sont chargés. Séduits par le concept, plusieurs développeurs ont aidé le projet à voir le jour pour que Vite Ma Dose devienne une référence pour l’accès à la vaccination.

L’application sera régulièrement mise à jour et enrichie avec de nouvelles fonctionnalités. Voici quelques captures sur iOS. https://t.co/3r6Nt55h75 pic.twitter.com/xHPo6CZrTr — GRZ (@GuillaumeRozier) April 22, 2021

Le but de cette application est de réunir sur une seule et même plateforme tous les sites de réservation de vaccins. Grâce à des algorithmes qui analysent les différentes plateformes de santé, Vite Ma Dose détecte les créneaux disponibles. Cela permet de trouver plus rapidement une dose autour de soi, à la date que l’on souhaite.

De plus, pour chaque rendez-vous proposé est indiqué le type de vaccin utilisé (AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna…). Un élément important, car beaucoup de Français sont réticents à se faire injecter certains vaccins. Si l’application va régulièrement être mise à jour, de nouvelles fonctionnalités devraient l’enrichir, notamment la recherche par code postal ou ville, déjà disponible sur le site.

Le concept de Vite Ma Dose rencontre déjà un franc succès. En une seule journée, l’application a enregistré 2,1 millions de visites, et a permis à 112 000 personnes de prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Un projet bénévole qui pourrait aider à accélérer la vaccination en France.