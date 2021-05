Après avoir dévoilé Neighborhoods, une fonctionnalité permettant de mettre en relation les voisins d’un même quartier, Facebook a présenté de nombreux changements pour ses applications de messageries Messenger et Instagram Direct. Afin d’améliorer les échanges entre les utilisateurs, le groupe de Mark Zuckerberg a par exemple annoncé l’arrivée de plusieurs thèmes pour vos conversions, une fonctionnalité d’archivage simplifiée ou encore la possibilité d’envoyer des réponses visuelles à des photos ou vidéos.

Facebook annonce cinq nouveautés pour Messenger et Instagram Direct

Dans un billet de blog, Facebook a présenté brièvement l’ensemble des changements prévus pour Messenger et Instagram Direct. Pour commencer, les utilisateurs vont maintenant pouvoir profiter de nouveaux thèmes dans l’univers de Star Wars ou de la production Netflix Selena : La série. Pour y accéder, un simple tour dans les paramètres de chat et l’option « Thème » sera nécessaire. Toujours du côté de la personnalisation des conversations, de nouveaux autocollants font leur apparition dans Messenger et Messenger Kids. L’objectif de ces derniers est de célébrer la diversité et l'impact des Asiatiques et des Insulaires du Pacifique (API) et « sensibiliser aux problèmes clés importants pour la communauté API ».

Étant conscient que les échanges sont de plus en plus visuels, soit via des photos ou des vidéos, Facebook a apporté une modification intéressante aux DM Instagram. Ainsi, la messagerie privée du réseau social permet désormais d’envoyer en un clic des réponses visuelles. Pour se faire, un utilisateur recevant un média photo ou vidéo pourra simplement appuyer sur le bouton en forme d’appareil photo afin d’y répondre. La fonctionnalité est pour le moment uniquement disponible sur iOS et prochainement sur Android. Autre petit ajout pour Instagram, un court texte permettra désormais de savoir directement depuis la boite de réception si un message a été lu.

Facebook annonce ensuite un mode mains libres pour l’enregistrement des messages vocaux. De ce fait, il ne sera plus nécessaire de maintenir le bouton de micro enfoncé afin d’enregistrer un message audio. Uniquement disponible sur Messenger, la fonctionnalité arrivera bientôt sur Instagram. Pour finir, Facebook souhaite permettre aux utilisateurs de « garder une boîte de réception propre » en lançant une fonctionnalité d’archivage des conversations grâce à un simple swipe vers la gauche depuis la boite de réception. Pour retrouver les conversations archivées, il suffira d’appuyer sur votre photo de profil et sur l’option « Discussions archivées ».