Dernièrement, quelques utilisateurs de YouTube ont remarqué qu’une fenêtre présentant des options de traduction s’affichait aussi bien sur l’application que sur le site. Elle permettrait de traduire les titres des vidéos anglophones dans leur langue maternelle. Une fonctionnalité qui pourrait changer l’expérience des utilisateurs, et ouvrir encore un peu plus YouTube au monde.

YouTube devient une plateforme de plus en plus universelle

Si l’anglais est la langue la plus maîtrisée du monde, il reste parfois difficile pour certains utilisateurs de comprendre les titres des vidéos anglophones, notamment lorsque ce n’est pas leur langue maternelle. Pour remédier à ce problème, YouTube est en train de tester la traduction automatique des titres de ses vidéos, mais aussi de leurs descriptions.

Cette fonctionnalité semble s’appuyer sur Google Translate pour traduire les textes de sa plateforme. Un utilisateur peut passer d’une langue à une autre directement sur la vidéo sélectionnée, mais également sur la page de recherche. Si la traduction automatique des vidéos YouTube existe déjà, il est impossible d’activer l’option soi-même ou de choisir la langue désirée. Cette fois-ci, il serait possible de choisir si on veut l’activer ou non, ainsi que la langue souhaitée. D’autre part, il est d’ores et déjà possible d’ajouter ses propres sous-titres aux vidéos, pour s’assurer qu’un maximum d’utilisateurs les comprennent un contenu.

Ainsi, cette option, si elle était déployée à grande échelle après le test, ouvrirait certaines vidéos YouTube à une audience plus large, et plus diversifiée. Pour le moment seulement disponible de l’anglais vers le portugais ou le turc, il est fort probable que d’autres langues seront disponibles si la fonctionnalité est déployée, surtout lorsqu’on sait que Google Translate propose plus d’une centaine de langues.

YouTube, qui affiche une belle vitalité, redouble d’efforts pour améliorer sa plateforme, notamment avec l’identification automatique de produit au sein de ses vidéos ainsi que les publicités interactives sur son application TV. Cette nouvelle fonctionnalité lui permettrait de continuer sur sa lancée et de devenir une plateforme universelle, de quoi satisfaire ses 2 milliards d’utilisateurs mensuels connectés.