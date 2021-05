YouTube vient d’annoncer l’arrivée d’une fonctionnalité pour rendre les publicités visionnées depuis la télévision bien plus interactives. Une nouvelle preuve des ambitions de la filiale de Google dans le secteur de l’eCommerce.

« Les gens regardent YouTube plus que jamais - sur les téléphones mobiles, les ordinateurs portables et, ces jours-ci, surtout sur l'écran qui connaît la croissance la plus rapide, la télévision. En décembre dernier, plus de 120 millions de personnes ont regardé YouTube ou YouTube TV en streaming sur leur écran de télévision aux États-Unis », explique la plateforme. Dans cette optique, elle a décidé d’offrir un nouvel outil aux annonceurs pour rendre leurs publicités sur téléviseur plus attractives.

Baptisé « brand extensions », il va leur permettre d’intégrer un lien ou une autre forme de call-to-action directement dans la publicité. Si l’utilisateur est intéressé, il n’aura qu’à cliquer sur un bouton pour obtenir le lien directement sur son smartphone pour en savoir plus et, éventuellement, l’acheter ; le tout sans interrompre le visionnage de la vidéo YouTube sur la télévision. Les annonceurs auront le choix pour le ciblage de l’audience en plaçant leur produit sur une vidéo en lien avec ce dernier, comme des chaussures de running sur une vidéo de fitness par exemple.

YouTube explique que cet outil est le premier d’une longue série pour rendre ses publicités plus interactives. La firme compte bien exploiter son potentiel : elle représente 40% du temps de visionnage de tous les services de streaming financés par la publicité, et est la plateforme vidéo la plus populaire au monde. Dans le même temps, elle compte bien surfer sur la vague en allant plus loin dans le secteur de l’eCommerce, qui a littéralement explosé en 2020 suite à la pandémie de Covid-19. Dans ce contexte, YouTube annonçait, au mois de mars dernier, être en train de tester l'identification automatique des produits au sein de ses vidéos.

Les plateformes vidéo représentent un véritable levier pour l’eCommerce, en plus d'être ultra populaires auprès des jeunes, elles sont aussi très engageantes et permettent d’imaginer de nouveaux formats publicitaires. Ce n’est pas un hasard si Walmart a choisi TikTok pour effectuer une expérience shopping inédite en live. YouTube, de son côté, voit d’énormes possibilités dans ce secteur, et ne tardera sûrement pas à dévoiler de nouvelles fonctionnalités dédiées à l’eCommerce.