Dans une déclaration commune diffusée cette nuit du 3 mai, aux alentours de 23h, Bill et Melinda Gates ont annoncé leur séparation. Après 27 ans de mariage, ils décident de mettre fin à leur mariage car : "ils ne croient plus pouvoir évoluer ensemble en tant que couple" dans les prochaines phases de leur vie.

La fin du couple Gates

Le co-fondateur de Microsoft et son épouse ont pris la parole sur Twitter pour annoncer qu'ils allaient se séparer. Dans son tweet, Bill et Melinda Gates ont déclaré ceci : "après une longue étape de réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage". Un message commun qui reflète probablement les "bonnes" conditions de cette séparation. Les détails financiers de cette séparation n'ont pas encore été clairement définis. Bill Gates possède toujours 1,37% des actions de Microsoft, soit l'équivalent de 26 milliards de dollars.

Dans leur annonce diffusée sur Twitter, on peut lire ceci : "au cours des 27 dernières années, nous avons élevé trois enfants incroyables et construit une fondation qui œuvre dans le monde entier pour permettre à tous de mener une vie saine et productive. Nous continuons de croire en cette mission et poursuivrons notre travail ensemble au sein de la fondation, mais nous ne pensons plus pouvoir évoluer ensemble en tant que couple dans cette nouvelle phase de notre vie. Nous avons besoin d'espace et d'intimité pour notre famille dans cette nouvelle vie".