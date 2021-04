Le référencement ou SEO est une mission qui demande du temps et du travail. Sans compétence en référencement, il est difficile de comprendre l'importance de ce dernier, les possibilités offertes et surtout mettre en place diverses améliorations pour optimiser le SEO d'un site et être mieux référencé sur les moteurs de recherche. De nombreux outils existent pour améliorer le SEO, cependant ils comprennent tous pour la majorité trop d'outils et peuvent être déroutants.

Squirrly SEO est une suite d'outils dédiée au référencement, le tout alimentée par l'intelligence artificielle. Squirrly SEO se positionne comme un consultant SEO personnalisé et une alternative à des outils comme Yoast par exemple. Grâce au machine learning, les systèmes d'IA de Squirrly SEO filtrent les milliards de points de données qui ont permis à plus de 600 000 sites Web d'être mieux classés sur Google. Un outil pratique pour toute personne possédant un site, un créateur de contenu ou encore des agences marketing !

Des actions détaillées à mettre en place en quelques clics

Squirrly SEO permet d'obtenir des tâches personnalisées, avec des conseils étape par étape pour améliorer le classement dans les moteurs de recherche. Une fois le plugin installé, ce dernier apparaît sous WordPress. Le tableau de bord offre un aperçu des pages qui ont été analysées, mais aussi les améliorations réalisées ! L'outil va montrer des objectifs personnalisés pour améliorer le classement en fonction du site et de ces pages. En fonction des actions à mettre en place, il sera précisé le temps que cela prend et surtout toutes les étapes pour réussir.

La fonction Live Assistant fournit un retour d'information en temps réel sur le référencement de votre contenu lorsqu'un article ou une page est tapée dans l'éditeur WordPress, ainsi que des suggestions pour une optimisation à 100 % sur la page.

Un outil intégré à WordPress

Pour les mots clés, Squirrly propose un outil afin de découvrir de nouvelles idées, des mots clés inexploités et analyser leur potentiel. Pour chaque mot clé, le volume de recherche, les données sur la concurrence, la tendance du mot clé, les clics et les chances de classement sont données. Les mots clés peuvent être sauvegardés et organiser dans des catégories.

Squirrly SEO est un outil payant. Pour un site, l'offre à vie à 49 dollars au lieu de 864 dollars semble pertinente. Cettte dernière permet de connecter 5 sites à l'outil, obtenir 300 recherches de mots clés par mois, 300 audits, 15 000 idées de nouveaux mots-clés par mois etc. Pour les agences, les offres à 98 ou 147 dollars sont plus intéressantes et donnent accès à des fonctionnalités plus importantes.

