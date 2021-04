Google et son algorithme, c’est toute une histoire. Il est parfois compliqué de suivre les changements et surtout des les comprendre. Même en lisant les explications fournies par Google, ce n’est pas toujours évident. Il faut alors passer du temps à lire, comprendre et réaliser les changements.

#SEOForLunch est une newsletter gratuite et hebdomadaire (en anglais) qui permet de comprendre les mises à jour SEO de Google. En plus de recevoir les nouveautés ou changement, des articles et outils sont présentés afin d’offrir une newsletter complète aux spécialistes du marketing. Cette newsletter a été lancé par Nick LeRoy, consultant SEO depuis 10 ans.

Une newsletter qui va droit au but et simple à lire

Tous les mardis, Nick offre dans son mail, toutes les informations essentielles liées au SEO. L’avantage de la newsletter #SEOForLunch est qu’elle offre de l’information « rapide et facile ». En 15-20 minutes, il est possible d’être à jour sur les dernières actualités. Elle évite ainsi les recherches durant des heures !

Nick explique que des « centaines de mises à jour et d’articles sur le référencement sont publiés chaque semaine. Consommer toutes ces informations vous prendra des heures, voire des jours.#SEOForLunch sélectionne les meilleurs éléments de contenu et les envoie directement dans votre boîte de réception« .

Le format de la newsletter est le suivant :

un message de bienvenue de Nick

les mises à jour officielles des moteurs de recherche (mise à jour des algorithmes, lancement de nouveaux produits, etc)

5/6 des meilleurs articles sur le référencement publiés au cours de la semaine précédente

SEOForLunch permet ainsi d’être à jour chaque semaine et découvrir de nouveaux outils ou thématiques à creuser !