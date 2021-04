Lorsque l'on regarde une vidéo, l'expérience peut vite devenir désagréable, lorsque cette dernière est interrompue par une publicité. D'une manière générale, toutes les expériences liées au contenu deviennent mauvaises lorsqu'elles sont interrompues.

Vadootv Player est une plateforme d'hébergement de vidéos sans publicité, avec un lecteur personnalisable et des outils pour aider à développer son audience. L'outil permet tout également d'enregistrer des vidéos sans publicités sur un cloud sécurisé et de les diffuser via des CDN à haut débit. Un outil pratique pour les équipes marketing et les créateurs de contenu. Cette plateforme d'hébergement est une alternative à des outils comme Vidyard ou Loom.

Une expérience de visionnage plus homogène et surtout personnalisée

Pour utiliser l'outil, il faut dans un premier temps télécharger une vidéo sur les serveurs sécurisés, via le tableau de bord. L'autre option étant d'importer des vidéos de YouTube, Viemo, AWS et Publitio. Une fois la vidéo téléchargée, Vadootv Player codera la vidéo en différentes tailles, pour différents écrans. Quand la vidéo est prête, il suffit de cliquer sur le bouton "embed & share".

Chaque vidéo dispose de sa propre landing page, entièrement personnalisable. Il suffit d'ajouter le titre de la vidéo, une description, choisir une couleur, ajouter un logo, un CTA, des mots clés... Ensuite, il est possible de personnaliser le player : couleurs, insérer un mot de passe pour accéder à la vidéo, ajouter une vignette sous format de GIF. Enfin, des CTA peuvent être ajoutés directement dans une vidéo. Il suffit de paramétrer le CTA, le lien, la position ainsi que le moment d'affichage. Les vidéos peuvent alors être ajoutés sur un site, dans un mail ou encore sur un blog ou les réseaux sociaux.

Des vidéos personnalisées, sans publicités ou vidéos concurrentes

Vadootv Player offre également une partie analytics, permettant de suivre les statistiques de chaque vidéo et d'une manière plus globale de toutes les vidéos. Parmi les statistiques disponibles on retrouve : les vues, le taux de lecture, le taux d'engagement, le taux de complétion et bien d'autres.

Pour finir VadooTV propose également une extension sur Chrome. Cette dernière offre de nombreuses possibilités comme l'enregistrement de vidéo (écran ou webcam), notamment pour des mails commerciaux ou des vidéos marketing.

Cette plateforme d'hébergement est utilisée par un grand nombre d'utilisateurs et profite d'avis très positifs, avec des notes à 5 étoiles. L'outil est simple, abordable et permet d'offrir une expérience vidéo pertinente. VadooTV est un outil payant, avec plusieurs formules. La première licence, disponible à vie pour 39 dollars au lieu de 1459 dollars permet d'utiliser 200 vidéos, profiter de 50 GB de stockage, 1500 audios ou encore donne accès à 3 utilisateurs. Pour des besoins plus importants, d'autres offres sont disponibles à des prix intéressants.

