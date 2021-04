Dans un article paru le 13 avril 2021, le Korea Times laisse penser que l'Apple Car pourrait être finalement fabriquée par LG et Magna. Après la fin des négociations avec Hyundai, Apple pourrait se diriger vers une autre entreprise coréenne de renom. L'alliance entre LG et Magna, un spécialiste réputé dans le domaine des composants automobiles notamment pour les véhicules électriques, pourrait prendre la forme d'une entité commune sous le nom de LG Magna e-Powertrain.

Le coréen LG se spécialise dans les batteries électriques

Selon une source bien informée sur le dossier : "LG Magna e-Powertrain est très proche de signer un contrat officiel avec Apple selon lequel l'alliance pourrait s'occuper de la production initiale des véhicules électriques d'Apple. Les détails du contrat sont encore en cours de discussion mais c'est en bonne voie pour aboutir dans les prochains jours". Comme Apple travaille déjà avec LG, le géant américain n'aurait pas à s'inquiéter d'éventuels problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement.

Le coréen LG a totalement abandonné son activité dans le domaine des smartphones. La société se spécialise au fil des années dans la production de composants pour les véhicules électriques. Elle a notamment fourni des batteries à General Motors et Tesla. Les branches LG Chem et LG Energy Solution pourraient se spécialiser dans les batteries électriques. De son côté, Magna est un spécialiste des véhicules électriques. La société canadienne a notamment participé à l’élaboration de la voiture connectée de Sony, la Vision-S.

L'Apple Car trouvera-t-elle un constructeur ?

Dans un premier temps, il serait question d'un nombre réduit d'Apple Car étant donné que les capacités de production de LG Magna e-Powertrain sont plutôt limitées. L'idée est plutôt de travailler sur un prototype pour 2024 afin de s'assurer qu'il soit commercialisable.

Une autre source au fait du dossier a déclaré au Korea Times que : "comme la marque LG n'est pas très forte dans l'industrie mondiale des véhicules électriques, elle a besoin d'une référence de taille pour montrer ses efforts de transformation. De ce point de vue, le pari de LG sur l'Apple Car n'est pas mauvais, et vice versa pour Apple".

Si on regarde de plus près l'organisation de LG Magna e-Powertrain, voici ce que cela donne : LG détiendra 51% de la nouvelle société et Magna, 49%. L'entité pourrait être créée en juillet 2021. La firme de Cupertino réussira-t-elle enfin à trouver un constructeur pour son Apple Car ? La réponse dans quelques prochains jours.