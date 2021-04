Pour illustrer du contenu, il est essentiel d’avoir des images, des dégradés, des vidéos. C’est d’ailleurs pourquoi les banques d’images et de vidéos existent. Qu’elles soient libres de droits ou non, elles sont essentielles ! Les stories sont un format de plus en plus utilisé et parfois illustrer ces dernières n’est pas simple…

Pour vous faciliter la tâche, il existe des outils comme Pictalio. Pour la comparaison Pictalio est comme Unsplash, mais pour les stories. Sur ce site, diverses vidéos gratuites sont proposées afin d’illustrer les stories. Les stories sont originales, authentiques et proposées par plusieurs personnes.

Plus de 200 vidéos sont disponibles

Une fois sur Pictalio, il est possible de rechercher des stories gratuites par mots-clés, par qualité de la story ou bien par catégorie. 4 sont pour le moment proposées : Animaux, Nature, 3D et Gradients.

Sur Pictalio, les stories peuvent être enregistrées, afin de retrouver nos préférées par la suite. Pour cela il faut créer un compte gratuitement. Le téléchargement d’une story est gratuit. Cependant, il est précisé que l’auteur et Pictalio doivent être mentionnées. La mention peut être discrète, mais doit rester visible.

Si certaines de vos vidéos valent le détour, il est tout à fait possible de les soumettre à Pictalio.

Un outil pratique, qui permet de gagner du temps dans la recherche de contenus pour les stories et permet de trouver de l’inspiration