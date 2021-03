Le géant du commerce en ligne, Amazon, démontre encore une fois son engagement dans le secteur des jeux vidéo. Après avoir lancé en bêta son service de cloud gaming Amazon Luna, l’entreprise vient en effet d’annoncer l’arrivée d’un nouveau studio de jeux vidéo au Canada, dans la ville de Montréal.

Direction le Québec

Après la création d’un studio à Seattle dans l’État de Washington et deux autres en Californie (Orange County et San Diego), Amazon Games a décidé d’implémenter son nouveau studio de jeux vidéo dans la ville de Montréal au Québec. Dans un communiqué, Christoph Hartmann, vice-président d’Amazon Games, souligne que « la richesse de la créativité montréalaise sera un atout précieux pour nos équipes de développement et d’édition ».

Afin de préciser le type de jeu AAA sur lequel le studio d’Amazon Games va travailler au Canada, Hartmann précise que l’équipe de Montréal apportera « son expertise des jeux en ligne ainsi qu’une passion pour la création d’expériences multijoueur centrées sur la communauté ». Pour assouvir ce projet multijoueur, Amazon a notamment recruté plusieurs « vétérans de l’industrie » ayant travaillé ensemble sur le jeu vidéo de tir Rainbow Six Sieges (Ubisoft) tels que Luc Bouchard, Xavier Marquis, Alexandre Remy ou encore Romain Rimokh.

Xavier Marquis, directeur créatif du nouveau studio Amazon Games de Montréal explique ainsi : « Forts de 8 années d’expérience avec Siege, nous sommes ravis de partir d’une page blanche et d’avoir la liberté de créer une expérience totalement unique dans l’espace multijoueur. Dès nos premières discussions, nous avons été sensibles à leur vision stratégique sur le long terme, ainsi que l’étendue de leur expertise technique. C’est un plaisir de pouvoir collaborer avec Amazon Games et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de créer un studio ensemble ».

De nombreux projets sont en préparation chez Amazon Games

Parmi les autres projets en cours de développement, Amazon Games rappelle être en train de travailler sur un MMO du nom de New World prévu pour août 2021. Plusieurs autres jeux non annoncés pour le moment sont aussi en préparation en interne d’après l’entreprise, mais aussi en externe, dont un titre développé par le studio sud-coréen Smilgate RPG.

Pour information, Amazon a récemment essuyé un échec en annulant le développement de son premier jeu Crucible en octobre dernier, seulement quelques mois après son lancement.