Malgré une utilisation majoritairement mobile, WhatsApp propose à ses utilisateurs une expérience de messagerie quasi similaire sur ordinateur permettant d’envoyer et recevoir des messages. Afin d’améliorer son application Windows et macOS, la messagerie sécurisée détenue par Facebook vient d’annoncer l’ajout des appels audio et vidéo.

WhatsApp répond aux besoins de ses utilisateurs

Dans un communiqué paru le 4 mars, WhatsApp souligne « une hausse significative des appels passés sur WhatsApp » durant les derniers mois, avec notamment un record de 1,4 milliard de coups de fil audio et vidéo passés lors du réveillon en 2020. Une situation fortement amenée par la pandémie de Covid-19 ayant poussé le service à réinventer son application pour ordinateur afin de répondre aux nouveaux besoins personnels et professionnels.

Lors d’un appel audio ou vidéo sur ordinateur grâce à l’application WhatsApp, une nouvelle fenêtre sera désormais ouverte. L’utilisateur pourra y orienter les appels en mode portrait ou paysage, redimensionner la taille de la vidéo ou même garder la conversation au premier plan. Petite spécificité à prendre en compte : seuls les appels individuels sont pour le moment pris en compte par l’application afin de « proposer une expérience fiable et de qualité ». WhatsApp souligne que les appels de groupe seront prochainement disponibles.

Le chiffrement de bout en bout pour sécuriser les appels

Afin d’assurer la sécurité de ses utilisateurs, WhatsApp souligne que les appels audio et vidéo sont chiffrés de bout en bout « que vous appeliez d’un téléphone ou d’un ordinateur ». Une façon discrète de rassurer encore une fois les utilisateurs après un début d’année sous le joug d’une politique de confidentialité polémique, obligeant l’entreprise à décaler sa mise en place. Le service de messagerie ne semble cependant pas tout blanc dans sa gestion des données personnelles suite à plusieurs accusations pour violation de la RGPD.

Du côté de la sécurité, l’application continue tout de même de s’améliorer en implémentant une fonctionnalité d’authentification biométrique sur son application pour ordinateur, mais aussi WhatsApp Web. Les iPhone sous iOS 14 munis de Touch ID ou Face ID permettent ainsi aux utilisateurs de sécuriser leur compte face à des regards indiscrets.