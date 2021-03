Plus discret que ses concurrents, Pinterest est toujours présent et compte le faire savoir ! Fort de ses 450 millions d’utilisateurs actifs et d’un chiffre d’affaires qui explose, la plateforme a organisé hier son premier sommet à destination des professionnels du marketing et de ses 6 principaux marchés : les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, le Canada, et l’Australie. L’occasion pour elle de présenter de nouveaux outils comme Pinterest Premiere, un nouveau format vidéo.

Après une année 2020 de tous les records pour Pinterest, le réseau social dédié à l’inspiration souhaite désormais mettre l’accent sur les créateurs de vidéos et de contenus. Chaque jour, ce sont près d’un milliard de vidéos qui sont visionnées sur la plateforme (+800% en un an). Désireuse de faire grimper ses revenus et de pousser les annonceurs à proposer des contenus plus originaux, Pinterest a développé Premiere : un format vidéo présent sous forme d’emplacements exclusifs pour les marques. Ces publicités vidéos seront affichées à des endroits et des horaires spécifiques sur le mur des utilisateurs en fonction de données démographiques, des centres d’intérêt des utilisateurs, et de certaines catégories. Andrea Mallard, Directrice Marketing de la société explique à ce sujet vouloir « continuer à investir dans la vidéo pour offrir à nos utilisateurs des expériences plus dynamiques, comme des didacticiels, et des histoires de marques plus engageantes et plus immersives ».

Dans sa volonté de développer sa partie e-commerce, Pinterest a également annoncé Conversion Insights, un outil de suivi des conversion permettant aux marques de suivre les actions des utilisateurs après avoir vu une annonce, et ainsi mieux comprendre leur parcours d’achat. Et pour inciter les utilisateurs à rester sur sa plateforme, un outil d’identification des tendances, Pinterest Trends, sera également bientôt proposé. Ceci, afin de permettre aux annonceurs et aux créateurs de proposer du contenu qui colle parfaitement aux attentes des utilisateurs. Ces fonctionnalités devraient être disponible sur le sol français au second semestre 2021.

Avec ces nouveaux outils et la mise en place de cet évènement, Pinterest en dévoile un peu plus sur ses ambitions basées sur la monétisation de sa plateforme via le e-commerce et la data, mais aussi la création de contenu à forte valeur pour les utilisateurs. Nul doute que 2021 devrait encore être une excellente année pour le réseau social.