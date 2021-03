Le 1er mars 2021, Microsoft a annoncé un changement dans la direction générale de l’entreprise. Elle vient de nommer un tout nouveau dirigeant pour la région chinoise. Après avoir passé 8 ans chez Qualcomm, Hou Yang succède à Alain Crozier, figure emblématique de l’entreprise ayant fortement contribué au développement de la branche cloud Microsoft Azure.

« Je tiens à remercier Alain pour son leadership qui a permis une croissance transformationnelle sur un marché très complexe au cours des cinq dernières années. Alain a constitué une solide équipe de direction et a cultivé une culture diversifiée et inclusive. Son dévouement personnel au développement et au bien-être de ses équipes, en particulier pendant la pandémie, a été une source d’inspiration pour nous tous chez Microsoft à bien des égards », souligne Ahmed Mazhari, président de Microsoft Asie, dans un communiqué.

Hou Yang, la nouvelle figure de proue de Microsoft en Chine

À partir du mois de juillet 2021, Hou Yang sera à la tête des ventes, du marketing et des opérations de Microsoft sur le marché chinois. Diplômé d’une licence en physique de l’Université de Pékin en 2004 et d’un doctorat en génie électrique de l’Université du Michigan en 2008, le jeune dirigeant a auparavant travaillé durant 8 ans chez Qualcomm en tant que vice-président senior de l’activité semi-conducteur, soit la branche la plus lucrative du groupe. Microsoft souligne d’ailleurs que « Au cours de son mandat, l’entreprise a connu une croissance fulgurante et a plus que triplé ses revenus ». De plus, Hou yang a réussi à nouer des partenariats stratégiques avec différents acteurs du secteur des technologies lors de cette expérience.

Ahmed Mazhari déclare ainsi que « Hou Yang est un leader transformationnel qui a fait ses preuves, apportant de solides capacités de développement de partenaires de l’écosystème de l’industrie technologique ainsi que des connaissances locales pour aider les clients. C’est un dirigeant d’entreprise expérimenté dans les domaines de l’exploitation, de l’optimisation des produits et des ventes qui a fait ses preuves en matière d’engagement envers les partenaires et les clients ».

Microsoft Azure, un marché florissant pour l’entreprise

Introduit depuis 1992 en Chine, Microsoft compte aujourd’hui plus de 6 000 employés dans le pays. Aux dernières nouvelles, le service de cloud computing Microsoft Azure était le produit le plus fructueux de l’entreprise au quatrième semestre 2020. Le mandat d’Alain Crozier a d’ailleurs permis à Microsoft de doubler les revenus de cette activité en Chine. Une performance saluée par la très forte concurrence chinoise dans le secteur avec notamment Huawei, Tencent, Baidu ou encore Alibaba.

L’arrivée de Hou Yang à la tête de Microsoft en Chine semble ainsi être une décision mûrement réfléchie afin de mieux comprendre le marché et de créer de nouvelles opportunités.