C’était la volonté des ingénieurs de Microsoft depuis des mois : proposer de nouvelles fonctionnalités sur Microsoft 365 grâce à Cortana. Cette fois-ci c’est officiel : dans un article de blog intitulé « L’évolution de la productivité sur mobile, (même si nous sommes un peu moins mobiles)« , Microsoft a dévoilé tout un tas de nouvelles mises à jour grâce à l’intelligence artificielle Cortana, et cela n’est pas pour nous déplaire.

Cortana va améliorer l’expérience mobile sur Microsoft 365

Il était temps ! C’est probablement ce qui se diront les utilisateurs de Microsoft 365. Microsoft vient d’annoncer de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle pour ses principaux outils sur mobile : Outlook, Teams, Microsoft Lens et Office mobile. L’intelligence artificielle développée par la firme de Redmond, baptisée Cortana, va simplifier un grand nombre de tâches au sein de ces applications. Ce n’est pas une surprise. Nous savions que Microsoft cherchait, depuis près de deux ans, à réorienter l’usage de Cortana vers Windows 10, à des fins de productivité.

Parmi les grandes nouveautés, nous retrouvons notamment une fonctionnalité dite « conversationnelle » sur Outlook. Les utilisateurs d’Outlook sur iOS pourront demander à Cortana de lire leurs e-mails. Microsoft parle de « la première tentative pour créer une expérience interactive d’assistance vocale qui vise à fournir des moyens utiles d’organiser votre vie quotidienne ». Il suffira de lancer à haute voix un petit : « Hey Cortana, lis mes e-mails ! ». L’assistant vocal lira vos derniers e-mails. Vous pourrez également utiliser Cortana pour programmer un rendez-vous directement depuis Outlook.

Introduction des raccourcis aux micro-tâches

Parmi les autres mises à jour de taille, celles qui concerne l’application collaborative Teams. Cortana va vous aider à retrouver des fichiers ou une conversation en particulier, grâce à la reconnaissance vocale. Vous pourrez prononcer une requête à haute voix et l’intelligence artificielle de Microsoft vous aidera à retrouver des messages, des réunions, des fichiers et tout ce qui se trouve sur Teams. L’application ajoute également une fonction de collaboration pour les contenus vidéo. Cela doit permettre aux utilisateurs d’une même équipe de contribuer à un même contenu ou de créer des analyses intelligentes à partir de Microsoft Lens.

Enfin, dernière mise à jour phare dévoilée par la firme de Redmond : l’introduction des « raccourcis de micro-tâches ». Ces derniers doivent vous permettre de gagner du temps dans vos tâches du quotidien. Vous pourrez par exemple créer des formulaires ou des sondages rapides dans Office ou dans Teams, planifier une réunion en y ajoutant les prévisions météorologiques, utiliser le widget To Do de Microsoft et bien plus encore. Bref, tout un tas de petites fonctionnalités décrites sur le blog de Microsoft, qui vont vous simplifier la vie.